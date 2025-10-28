الأفوكادو كنز غذائي وصحي .. بفوائده الخارقة للعين والقلب ودوره في مكافحة الأمراض المزمنة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - الأفوكادو كنز غذائي وصحي، تُعتبر ثمار الأفوكادو من الفواكه النادرة، إلا أنها تحتوي على مركبات فريدة تتمتع بخصائص فيزيائية وكيميائية وغذائية وصحية تجعلها ذات أهمية كبيرة.

وأوضحت الدكتورة ناهد محمد محروس عطا من قسم بحوث الزيوت والدهون في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أن الأفوكادو يُعتبر من الأطعمة المتميزة نظرًا لاحتوائه على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية بالإضافة إلى نسبة مرتفعة من الألياف التي تمنح الأفراد حماية من العديد من الأمراض.

أضافت: “تعد ثمار الأفوكادو مصدرًا قيمًا للعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين A وB وC وE”. كما أنها تحتوي أيضًا على عناصر معدنية مثل K وMn وMg وSi وZn وCu وFe وP وCa وNa.

علاوةً على ذلك، تحظى ثمار الأفوكادو بمحتوى عالٍ من الدهون الصحية أحادية عدم التشبع كحمض الأوليك (C18:1) وحمض البالميتوليك (C16:1).

فوائد الأفوكادو