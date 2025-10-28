الرياض - كتبت رنا صلاح - الأفوكادو كنز غذائي وصحي، تُعتبر ثمار الأفوكادو من الفواكه النادرة، إلا أنها تحتوي على مركبات فريدة تتمتع بخصائص فيزيائية وكيميائية وغذائية وصحية تجعلها ذات أهمية كبيرة.
الأفوكادو كنز غذائي وصحي .. بفوائده الخارقة للعين والقلب ودوره في مكافحة الأمراض المزمنة
الأفوكادو كنز غذائي وصحي
- وأوضحت الدكتورة ناهد محمد محروس عطا من قسم بحوث الزيوت والدهون في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أن الأفوكادو يُعتبر من الأطعمة المتميزة نظرًا لاحتوائه على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية بالإضافة إلى نسبة مرتفعة من الألياف التي تمنح الأفراد حماية من العديد من الأمراض.
- أضافت: “تعد ثمار الأفوكادو مصدرًا قيمًا للعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين A وB وC وE”. كما أنها تحتوي أيضًا على عناصر معدنية مثل K وMn وMg وSi وZn وCu وFe وP وCa وNa.
- علاوةً على ذلك، تحظى ثمار الأفوكادو بمحتوى عالٍ من الدهون الصحية أحادية عدم التشبع كحمض الأوليك (C18:1) وحمض البالميتوليك (C16:1).
فوائد الأفوكادو
- الحفاظ على صحة القلب: يحتوي زيت الأفوكادو على نسبة مرتفعة من الدهون الصحية أحادية عدم التشبع (C16:1 بنسبة 11.61% وC18:1 بنسبة 54.60%)، مما يسهم في الحفاظ على صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي ثمار الأفوكادو على فيتامين E وفيتامين B وحمض الفوليك والجلوتاثيون، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- خفض مستوى الكوليسترول في الدم: يتميز زيت الأفوكادو بارتفاع معدل مركب الـ B-sitosterol (76.4 ملليجرام لكل 100 جرام)، وقد ثبت أن هذا المركب فعال في تقليل مستويات الكوليسترول الكلي (TC) والكوليسترول الضار (LDL) والجليسريدات الثلاثية (TG)، وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).
- تنظيم مستويات ضغط الدم: تحتوي ثمار الأفوكادو على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم (K)، حيث تبلغ 9114 جزء في المليون، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم.
- تنظيم مستويات السكر في الدم: تحتوي ثمار الأفوكادو على نسبة مرتفعة من الألياف القابلة للذوبان، التي تحافظ على مستويات السكر في الدم. كما أن الدهون الصحية الموجودة في زيت الأفوكادو تساهم في تنظيم مستويات السكر من خلال المساعدة في مكافحة مقاومة الأنسولين.
- خصائص مضادة للالتهاب: تحتوي زيت وثمار الأفوكادو على كمية كبيرة من المركبات المضادة للأكسدة، مثل البولي فينولات والفلافونويدات، والتي تُعتبر مواد فعّالة مضادة للالتهابات.
- تعزيز صحة العين: تُعد ثمار الأفوكادو غنية بمواد صبغية مثل اللوتين، التي تحمي العين من اعتام العدسة والعمى.
- تجنب العيوب الخلقية وتقليل خطر السكتات الدماغية: تحتوي ثمار الأفوكادو على نسبة مرتفعة من حمض الفوليك، الذي يساعد في تقليل العيوب الخلقية وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية.
- تخفيف مخاطر الإصابة بالسرطان والزهايمر ومشكلات الغدة الدرقية: تعتبر ثمار الأفوكادو مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل K وMn وMg وSi وZn وCu وFe وP وCa وNa، والتي تمنع مشكلات الغدة الدرقية وتقلل من خطر الإصابة بالزهايمر والسرطان.
- دور الأفوكادو الهام في عمليات الأيض: زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD وE وK، وهذه الفيتامينات لها دور أساسي في عمليات التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.
- الوقاية من أمراض الشريان التاجي والسمنة: وذلك لاحتواء زيت الأفوكادو على نسبة عالية من أوميغا 9 (حمض الأوليك) وحمض البالميتوليك (C16:1).