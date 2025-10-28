الرياض - كتبت رنا صلاح - يحلم كثير من الناس بالحصول على ابتسامة ناصعة البياض دون الحاجة إلى جلسات مكلفة أو استخدام مواد كيميائية قاسية على اللثة والمينا، فهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان بشكل آمن عند استخدامها باعتدال، وذلك وفقًا لما نشره موقع «Healthline».

أبرزها «قشر الموز».. 5 طرق طبيعية وآمنة لأسنان بيضاء وأنت في المنزل

وهناك 5 طرق طبيعية وآمنة تمامًا لتبييض الأسنان في المنزل وهي كالتالي:

1- صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)

تُعتبر الصودا من أشهر الوسائل المنزلية لتبييض الأسنان، إذ تعمل كمادة كاشطة خفيفة تزيل البقع السطحية، ويمكن مزج نصف ملعقة صغيرة من الصودا مع قليل من الماء لتكوين معجون، واستخدامه مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط.

2- زيت جوز الهند

المضمضة بزيت جوز الهند تساعد على إزالة البكتيريا وتفتيح لون الأسنان مع مرور الوقت، وهذه الطريقة معروفة باسم السحب بالزيت، فكل ما عليك هو تحريك ملعقة من الزيت داخل الفم لمدة 10 إلى 15 دقيقة صباحًا، ومن ثم غسل الفم جيدًا.

3- الفراولة المهروسة

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الفراولة على حمض الماليك الذي يُساهم في إزالة التصبغات الناتجة عن القهوة أو التدخين، ويمكن هرس ثمرة واحدة ومزجها مع قليل من صودا الخبز، واستخدام المزيج مرة واحدة أسبوعيًا فقط.

4- قشر الموز أو البرتقال

يحتوي قشر الموز أو البرتقال على معادن طبيعية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكن فرك القشر الداخلي على الأسنان لبضع دقائق، ومن ثم غسلها بمعجون الأسنان العادي.

5- النظام الغذائي الصحي

من الأفضل تجنّب تناول المشروبات التي تُسبب تصبغ الأسنان مثل القهوة والشاي، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات المقرمشة مثل التفاح والجزر، لأنها تساعد على تنظيف الأسنان طبيعيًا أثناء المضغ.