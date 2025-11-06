"جوزك هيموت عليكي"... ضعي القرنفل في هذه المنطقه قبل النوم ب10 دقائق وشاهدي النتجية المضمونة

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الشعر من أبرز علامات الجمال لدى المرأة، مما يدفع العديد من السيدات إلى الاستثمار في العناية به من خلال زيارة صالونات التجميل وإنفاق مبالغ كبيرة، ومع ذلك، توجد وصفات طبيعية فعالة وغير مكلفة يمكن تحضيرها في المنزل، مثل وصفة “القرنفل وزيت الزيتون”، التي تتميز بفوائدها المذهلة في تطويل الشعر وتنعيمه وزيادة كثافته، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الإخبارية اليكم التفاصيل.

يعتبر القرنفل من الأعشاب الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم، الحديد، وفيتامينات A، C، وK، مما يجعله خيارا ممتازا للعناية بالشعر، و من أبرز فوائده:

فوائد القرنفل للشعر

منح الشعر النعومة واللمعان.

منع تساقط الشعر وتحفيز نموه.

علاج التلف والتقصف.

القضاء على قشرة الرأس والحشرات.

تقليل ظهور الشعر الأبيض.

عناصر زيت الزيتون للشعر

زيت الزيتون يعرف بفوائده المتعددة للشعر، إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يساعد في ترميم الشعر التالف وتعزيز صحته. من فوائده:

ترطيب الشعر الجاف بعمق.

حماية الشعر من التساقط.

الحفاظ على مادة الكيراتين الطبيعية بالشعر.

تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

علاج التلف الناتج عن الاستخدام المفرط للحرارة والصبغات.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

لتحضير هذه الوصفة، اخلطي ملعقتين من زيت القرنفل مع ½ كوب من زيت الزيتون وضعي المزيج على نار هادئة لبضع دقائق، و بعد أن يبرد، سخني كمية صغيرة بين يديك ودلكي فروة رأسك، ثم مشطي شعرك واتركي الزيت لمدة 20 دقيقة، و اغسلي شعرك بالشامبو وكرري الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتائج رائعة.