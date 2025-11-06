نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد خطوط الإنتاج بمصنع المنصور بعد افتتاحه ويشيد ببرامج التدريب وجودة التصنيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية موسعة داخل مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك عقب افتتاحه اليوم. وشملت الجولة متابعة جميع مراحل الإنتاج والاختبارات الفنية الخاصة بجودة التصنيع.

79 نوعًا من الفلاتر وخطط للتوسع

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس طارق عطا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك للفلاتر، الذي أوضح أن المصنع ينتج حاليًا 79 نوعًا من الفلاتر ويستهدف الوصول إلى 100 نوع خلال الفترة المقبلة، مع خطط مستقبلية لإنتاج فلاتر خاصة بالقطارات وآلات الجر الحديثة.

كما أكد الرئيس التنفيذي أن أغلب العاملين تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عامًا، ويتم تدريبهم على تشغيل أحدث الآلات المستوردة لضمان جودة الإنتاج والالتزام بمعايير الأمان والسلامة.

إنتاج 2.5 مليون فلتر بنهاية 2026

وأشار طارق عطا إلى أن المصنع بدأ التشغيل التجريبي بعد 6 أشهر فقط من بدء إنشائه، ومن المستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون فلتر سنويًا بحلول نهاية عام 2026، مع الاعتماد بشكل متزايد على المكونات المحلية.

جولة داخل المعامل وخطوط الإنتاج

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء المعامل الفنية التي تختبر المواد الخام وأجزاء التصنيع والمنتج النهائي، حيث أكد المدير التنفيذي استخدام أحدث الأجهزة في الشرق الأوسط لتعزيز الجودة التنافسية.

كما زار مدبولي خطوط الإنتاج المختلفة، شاملة المكابس ونقاط التجميع وورش الصيانة، وتبادل حوارًا وديًا مع إحدى العاملات حول منظومة العمل وبرامج التدريب.

واختتم الجولة بزيارة معرض المنتجات النهائية والاطلاع على المنتجات الجديدة قيد التطوير ضمن خطط التوسع المستقبلية.