“العشبة العجيبة” إعادة الأمل والحياة للشعر.. عشبة مثل السحر توجد في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب

الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لاستعادة حيوية شعرك ولمعانه، فإن إكليل الجبل يُعد من أفضل الأعشاب التي يمكن الاعتماد عليها للعناية بالشعر بفضل خصائصه الفريدة في تقوية البصيلات وتحفيز النمو. هذه الوصفة الطبيعية لا تقتصر على علاج التقصف فحسب، بل تساهم أيضًا في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس ومنح الشعر مظهرًا صحيًا وجذابًا.

وصفة إكليل الجبل لتغذية الشعر

يُستخدم إكليل الجبل منذ القدم كعلاج فعّال لمشاكل الشعر المختلفة، ويمكن تحضير وصفة بسيطة منه عن طريق خلط مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعزز من تأثيره.

المكونات المطلوبة

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة من زيت الحلبة.

طريقة التحضير

في وعاء صغير، امزجي زيت الحلبة مع زيت إكليل الجبل جيدًا، ثم أضيفي جل الصبار إلى الخليط مع التقليب حتى تحصلي على مزيج متجانس يمكن توزيعه بسهولة على الشعر.

طريقة الاستخدام