الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد متلازمة القولون العصبي (IBS) من أكثر الاضطرابات الهضمية انتشارًا وإزعاجًا، نظرًا لما تسببه من آلام بالبطن وانتفاخ وحرقة وشعور بعدم الارتياح. ورغم اختلاف طرق العلاج من شخص لآخر، فإن عددًا من الأعشاب الطبيعية أثبت فعاليته في تهدئة الأعراض وتقليل التقلصات عند الكثير من المرضى.

مشروب طبيعي لتنظيف المعدة والقولون في ثواني.. حل سحري للقضاء على الانتفاخ وغازات البطل

يقول خبراء التغذية إن مزيجًا من الأعشاب قد يساعد بشكل ملحوظ في تخفيف أعراض القولون وتهدئة الجهاز الهضمي. ويمكن تحضير المشروب بالطريقة التالية:

مشروب طبيعي لتهدئة الانتفاخ والغازات

نصف ملعقة صغيرة من كل من: الشمر – اليانسون – الكمون – الزعتر – أوراق النعناع.

يُغلى الخليط في الماء لمدة 5 دقائق.

يُترك مغطى لعدة دقائق حتى يهدأ، ثم يصفى ويُشرب دون سكر.

ولتحقيق أفضل نتيجة، يُفضل تناول هذا المشروب مرتين يوميًا قبل الوجبات.

أعشاب مفيدة لتهدئة القولون العصبي