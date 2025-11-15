«اعشاب هتخليك تقفل الإمتحان»... تعرف على اشهر الوصفات الطبيه لعلاج الزهايمر وضعف الذاكره حتى بعد سن 70

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرف عشبة المريمية من الأعشاب البارزة التي تشتهر بقدرتها على دعم الذاكرة وتحسين وظائف الدماغ، إذ تحتوي على مركبات نشطة تساعد في تعزيز الأداء الإدراكي، و أشارت الدراسات إلى أن المريمية قد تسهم في تحسين الذاكرة والوقاية من تدهور القدرات العقلية، إضافة إلى دورها في علاج مرض الزهايمر بفضل تأثيرها الإيجابي على صحة الجهاز العصبي، و تعزي فوائدها إلى رائحتها القوية ومكوناتها الفعالة، مما يجعلها مفيدة للحفاظ على صحة الدماغ

كيف يساعد الكركم على تعزيز الذاكره

يعرف الكركم بأنه من التوابل التي لها فوائد كبيرة لصحة الدماغ، حيث يحتوي على مركب الكركمين الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يجعله فعالا في محاربة الأمراض المرتبطة بتقدم السن، مثل الزهايمر، وتظهر الأبحاث أن الكركمين يساعد في إزالة بروتين بيتا أميلويد المتراكم في الدماغ، والذي يعتبر من مسببات مرض الزهايمر، و كما يلعب دورا في حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يعزز الأداء العقلي ويحافظ على الصحة الإدراكية.

علاج الذاكره بالكينجا بيلوبا

تستخدم عشبة الجنكة بيلوبا على نطاق واسع في الطب الصيني التقليدي لعلاج حالات الخرف وتعزيز الوظائف الإدراكية، فهي تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يدعم الدورة الدموية ويزيد من توصيل الأكسجين، وبالتالي يعزز الأداء العقلي، وأظهرت الدراسات أن مستخلص الجنكة بيلوبا، المعروف بـ EGb761، يمكنه أن يبطئ من تدهور الإدراك لدى الأفراد المصابين بالضعف الإدراكي والخرف، مما يجعلها خيارا مفيدا بشكل خاص لمن يعانون من اضطرابات نفسية عصبية.