الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الشاي من أشهر المشروبات في مصر وفي الكثير من دول العالم، حيث لا يستقيم يومهم إلا بشربه مرة أو أكثر خلال ساعات اليوم، ولكن في الفترة الأخيرة، حذرت تقارير صحفية من انتشار نوع معين من الشاي اكتشف فيه وجود غبار وعفن ودقائق بلاستيك، مما يسبب أمراضًا خطيرة على صحة وسلامة المواطنين.

أوعى تشربه تاني.. نوع شاي شهير يحتوي على غبار وعفن ودقائق بلاستيك

وطالبت هيئة حماية المستهلك الروسية من منتجي الشاي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيف منتجاتهم من المبيدات الحشرية، بعد أن تم اكتشافها في أصناف معروفة، وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، إن أخطر أنواع الشاي هو الشاي المعبأ في أكياس، إذ يحتوي بالإضافة إلى الشاي على غبار من مصادر متنوعة.

تحذير من تناول شاي يحتوي على عفن ودقائق بلاستيك

وأضافت خبيرة التغذية الروسية، أن خطورة ذلك تعتمد على ظروف الإنتاج، كما أن المواد التي تُستخدم في صنع الأكياس قد تحتوي على جزيئات بلاستيكية، إضافة إلى أن العفن في الشاي المعبأ يتطور بهذه الطريقة بشكل سريع، لذلك لا تُنصح باستخدام شاي الأكياس دائمًا.

نصائح عند اختيار الشاي

وحسب ما نقلت “روسيا اليوم”، أكدت خبيرة التغذية الروسية أنه عند اختيار الشاي، من الأفضل التركيز على شاي الأوراق الكبيرة الموجود في علب شفافة، مما يسمح برؤية ما بداخلها، ويجب التأكد من تاريخ صلاحيتها، مضيفة: “يحتوي الشاي الأخضر على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية، مما يحسن الأداء والتركيز، كما يحتوي على كميات أكبر من الكافيين مقارنةً بالشاي الأسود، مما يجعله أكثر تنشيطًا”.

كم كوب من الشاي في اليوم؟

ونصحت بضرورة تناول أي نوع من أنواع الشاي بشكل معتدل، أي 4 أكواب في اليوم، وضرورة تجنب شرب الشاي المركز، لأنه قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب ويحفز الجهاز العصبي.