الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار النفط انخفاضا الأربعاء، بحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

تراجع أسعار النفط عالمياً

ويأتي ذلك مع تزايد المخاوف من تجاوز العرض الطلب في السوق بسبب تقرير صناعي أظهر ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأميركية، أكبر مستهلك للخام في العالم.

و تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 28 سنتا، أو 0.43 بالمئة إلى 64.61 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي 24 سنتا، 0.4 بالمئة إلى 60.5 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء.