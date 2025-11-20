أخبار مصرية

حملات موسعة لرفع الإشغالات بشوارع ترسا والمريوطية والعريش بالطالبية والمنصورية وناهيا وابورواش بكرداسة

0 نشر
0 تبليغ

  • حملات موسعة لرفع الإشغالات بشوارع ترسا والمريوطية والعريش بالطالبية والمنصورية وناهيا وابورواش بكرداسة 1/2
  • حملات موسعة لرفع الإشغالات بشوارع ترسا والمريوطية والعريش بالطالبية والمنصورية وناهيا وابورواش بكرداسة 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات موسعة لرفع الإشغالات بشوارع ترسا والمريوطية والعريش بالطالبية والمنصورية وناهيا وابورواش بكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الطالبية ومركز ومدينة كرداسة في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك استمرارًا لخطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وتحسين الحركة المرورية.

حيث نفّذ حي الطالبية حملة موسعة لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين بشوارع ترسا، والمريوطية، وفيصل، والعريش، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط لنهر الطريق.

جاءت الحملة بحضور أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وحامد سلامة رئيس حي الطالبية، واللواء حسن الدكروري مدير شرطة المرافق بالجيزة، والعقيد أحمد صقر مدير مباحث المرافق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإزالة كافة التعديات من الطريق.

وفي مدينة كرداسة تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كرداسة برئاسة اللواء أحمد ثابت رئيس المركز في تنفيذ حملات الإشغالات الصباحية والمسائية المكثفة بعدة محاور هامة لضبط الشارع شملت طريق المنصورية وطريق المريوطية وأبو رواش وناهيا من اتجاه الطريق الأبيض.

وأسفرت الحملات عن رفع العديد من الإشغالات المتنوعة وإيداع المضبوطات بمخازن المدينة بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والقضاء على أي تعديات تعيق الطريق.

FB_IMG_1763631803667
FB_IMG_1763631803667
FB_IMG_1763631798201
FB_IMG_1763631798201
FB_IMG_1763631801146
FB_IMG_1763631801146
FB_IMG_1763631806731
FB_IMG_1763631806731
FB_IMG_1763631793598
FB_IMG_1763631793598
FB_IMG_1763631796019
FB_IMG_1763631796019
FB_IMG_1763631783811
FB_IMG_1763631783811
FB_IMG_1763631787753
FB_IMG_1763631787753
FB_IMG_1763631779245
FB_IMG_1763631779245
FB_IMG_1763631781584
FB_IMG_1763631781584
FB_IMG_1763631774319
FB_IMG_1763631774319
FB_IMG_1763631776403
FB_IMG_1763631776403
FB_IMG_1763631772243
FB_IMG_1763631772243
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا