نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات موسعة لرفع الإشغالات بشوارع ترسا والمريوطية والعريش بالطالبية والمنصورية وناهيا وابورواش بكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الطالبية ومركز ومدينة كرداسة في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك استمرارًا لخطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وتحسين الحركة المرورية.

حيث نفّذ حي الطالبية حملة موسعة لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين بشوارع ترسا، والمريوطية، وفيصل، والعريش، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط لنهر الطريق.

جاءت الحملة بحضور أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وحامد سلامة رئيس حي الطالبية، واللواء حسن الدكروري مدير شرطة المرافق بالجيزة، والعقيد أحمد صقر مدير مباحث المرافق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإزالة كافة التعديات من الطريق.

وفي مدينة كرداسة تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كرداسة برئاسة اللواء أحمد ثابت رئيس المركز في تنفيذ حملات الإشغالات الصباحية والمسائية المكثفة بعدة محاور هامة لضبط الشارع شملت طريق المنصورية وطريق المريوطية وأبو رواش وناهيا من اتجاه الطريق الأبيض.

وأسفرت الحملات عن رفع العديد من الإشغالات المتنوعة وإيداع المضبوطات بمخازن المدينة بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والقضاء على أي تعديات تعيق الطريق.

FB_IMG_1763631803667

FB_IMG_1763631798201

FB_IMG_1763631801146

FB_IMG_1763631806731

FB_IMG_1763631793598

FB_IMG_1763631796019

FB_IMG_1763631783811

FB_IMG_1763631787753

FB_IMG_1763631779245

FB_IMG_1763631781584

FB_IMG_1763631774319

FB_IMG_1763631776403