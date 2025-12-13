الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة وتنتج غالبا عن زيادة إفراز الحمض المعدي أو الإصابة ببكتيريا المعدة المعروفة باسم الملوية البوابية كما قد تزداد المشكلة سوءا بسبب التوتر أو تناول بعض الأدوية مثل المسكنات لفترات طويلة
«3 اعشاب جبارة للقرحة» .. تخلص من قرحة المعدة بالاعشاب بدون اي ادوية!!
أهمية الأعشاب الطبيعية لقرحة المعدة
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى العلاجات الدوائية للتخفيف من أعراض قرحة المعدة ولكن توجد أيضا طرق طبيعية فعالة يمكن أن تساعد في التخفيف من الأعراض ودعم عملية الشفاء ومن أبرز هذه الطرق استخدام الأعشاب الطبية التي أثبتت الدراسات أن لها خصائص مهدئة ومضادة للالتهاب وتساهم في تقوية جدار المعدة وحمايته من التآكل
فوائد الزنجبيل والعرقسوس والبابونج لعلاج قرحة المعدة
- من أهم الأعشاب المفيدة في علاج قرحة المعدة الزنجبيل إذ يحتوي على مركبات طبيعية تقلل من الالتهابات وتحسن من عملية الهضم وتخفف من الغثيان كما يعمل الزنجبيل على تقليل نمو البكتيريا الضارة في المعدة ويمكن تناوله على شكل مشروب دافئ أو إضافته إلى الطعام
- أيضا يعتبر العرقسوس من الأعشاب الفعالة في تخفيف أعراض القرحة حيث يساعد على إنتاج مخاط واقي يغلف جدار المعدة ويحميه من تأثير الحمض الزائد ولكن يجب تناوله بحذر خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم عند الإفراط في تناوله
- من الأعشاب الأخرى المفيدة أيضا البابونج الذي يهدئ المعدة ويخفف من الشعور بالألم والحموضة وكذلك الكركم الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهاب والمضادة للبكتيريا مما يجعله خيارا طبيعيا لتقوية الجهاز الهضمي وتسريع شفاء القرحة