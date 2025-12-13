الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة وتنتج غالبا عن زيادة إفراز الحمض المعدي أو الإصابة ببكتيريا المعدة المعروفة باسم الملوية البوابية كما قد تزداد المشكلة سوءا بسبب التوتر أو تناول بعض الأدوية مثل المسكنات لفترات طويلة

«3 اعشاب جبارة للقرحة» .. تخلص من قرحة المعدة بالاعشاب بدون اي ادوية!!

أهمية الأعشاب الطبيعية لقرحة المعدة

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى العلاجات الدوائية للتخفيف من أعراض قرحة المعدة ولكن توجد أيضا طرق طبيعية فعالة يمكن أن تساعد في التخفيف من الأعراض ودعم عملية الشفاء ومن أبرز هذه الطرق استخدام الأعشاب الطبية التي أثبتت الدراسات أن لها خصائص مهدئة ومضادة للالتهاب وتساهم في تقوية جدار المعدة وحمايته من التآكل

فوائد الزنجبيل والعرقسوس والبابونج لعلاج قرحة المعدة