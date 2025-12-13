الرياض - كتبت رنا صلاح - توجد العديد من الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تساعد في علاج الإمساك، وتعمل هذه الأعشاب بآليات مختلفة لتحسين حركة الأمعاء وتليين البراز ومع ذلك، من الضروري استخدامها بحذر ومعرفة المحاذير المرتبطة بها وعدم الإكثار من تناولها، حيث انه في حالة الإكثار من تناول الملينات في حالة الإمساك فإن هذا يمكن ان يؤدي إلى نتيجة عكسية ولذلك فإن الاعتدال هو الافضل دائمًا

"أرمي كل الادوية في الزبالة!!".... اعشاب ربانية تقضي على مشاكل الإمساك وتهيج المعدة في اقل من 10

أعشاب طبيعية شائعة لعلاج الإمساك