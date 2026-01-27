الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الانتشار الواسع لموجة "تعزيز الألياف الغذائية" عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسلط خبراء الصحة الضوء على الأهمية الاستثنائية للألياف لصحة الإنسان، حيث لم تعد فوائدها مقتصرة على تحسين الهضم فحسب، بل تشمل أيضًا خفض خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

نظام الفايبر ماكسينغ .. موجة عالمية لتعزيز الألياف والوقاية من الأمراض المزمنة

هذه الظاهرة الصحية باتت تعرف باسم نظام "الفايبر ماكسينغ"، وهي ممارسة واعية تهدف إلى بلوغ أو تجاوز الحصة اليومية الموصى بها من الألياف الغذائية وفقًا للوزن والسعرات الحرارية.



وتوضح الدكتورة جينيفر لي، الباحثة في مركز التغذية البشرية بجامعة تافتس، أن الاهتمام المتزايد بالألياف يعكس تحولًا في الوعي الصحي العام، حيث أصبح الهدف تحسين جودة الحياة مع التقدم في العمر، مشيرة إلى وجود "فجوة صحية" قد تصل إلى تسع سنوات يعيشها الفرد بحالة صحية متدهورة، ما يجعل من الاستراتيجيات الغذائية الوقائية أمرًا بالغ الأهمية.



وفق الإرشادات الغذائية الرسمية، يحتاج البالغون إلى 22 – 34 غرامًا من الألياف يوميًا حسب العمر والجنس، مع قاعدة عملية أبسط: استهلاك 14 غرامًا من الألياف لكل 1000 سعرة حرارية.



أنواع الألياف وفوائدها:

الألياف القابلة للذوبان: موجودة في التفاح، الشوفان، البقوليات.



تبطئ الهضم.



تساعد في ضبط سكر الدم وخفض الكوليسترول.



تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء وتمنح الشعور بالشبع.



الألياف غير القابلة للذوبان: موجودة في الحبوب الكاملة، المكسرات، البذور.



تزيد حجم البراز وتسرع مروره.



تمنع الإمساك وتدعم صحة الجهاز الهضمي.



لتحقيق التوازن، يُنصح باستهلاك جزء من الألياف القابلة للذوبان مقابل جزأين من غير القابلة للذوبان يوميًا.



المكملات الغذائية:

تشير الدراسات إلى أن معظم البالغين لا يحققون مستويات الألياف الموصى بها، لذا يمكن اللجوء إلى مكملات الألياف على شكل حبوب أو مشروبات، مع ضرورة شرب كمية كافية من الماء لتجنب الإمساك أو الإسهال الناتج عن الإفراط في تناول الألياف.