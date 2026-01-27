وزير الدفاع يلتقى نائب وزير الخارجية الأمريكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 02:16 مساءً - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كريستوفر لاندوا نائب وزير الخارجية الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً بتنامى آفاق التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين فى مختلف المجالات العسكرية والتدريبية.

من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الأمريكى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وجهودها فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا .

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.