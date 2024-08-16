توقعات برج الدلو لشهر أغسطس 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الدلو هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الدلو لشهر أغسطس 2024

انتظر قليلاً عزيزي الدلو قبل أن تباشر بخطوات كبيرة، فهذا الشهر يعاكسك من ناحية، ويجعلك قادر على المواجهة من ناحية أخرى، ولكن اتخذ دائماً الحيطة من أجل معالجة أي شأن قبل تفاقمه، فأنت تحتاج للكثير من الليونة الاحتواء بعض الأوضاع المركبة، تحتاج لترتيب أوضاع إدارية أو قانونية، وربما الالتزامات تكون كثيرة بهذا الشهر، ولكن حاول عدم إهمال التفاصيل أثناء أية مفاوضات أو اتفاقات جديدة قد تتم بهذا الشهر.

ربما تغيير قرار أو اتجاه عملي لعدم تلائمك مع شروطه، من المفيد الحرص التعاملات المالية مع الآخرين، فقد تطرأ أخطاء بالحسابات، وتعم القليل من الفوضى بالمصاريف والنفقات على أوضاع عائلية أو عاطفية، وقد يسترجع البعض مالاً أو ديناً أو حقاً قديماً.

قد يشير هذا الشهر بداية أو نهاية شراكة بحياتك سواء عاطفية أو مهنية، فالوقت الآن حاسم، وسيحدد اتجاهاتك القادمة، وارد للبعض إعلان ارتباط أو انفصال رسمياً بهذا الشهر، ولكن الخاليين قد يذهبون نحو علاقات عاطفية سطحية، وقد يتأثر البعض الآخر ببعض النزوات والإغراءات العابرة، قد تتكشف لك بعض الحقائق عن الطرف الآخر أو ربما أنت من يبحث عن معلومات، فكر بعقلانية واختر ما يلائمك، وإذا كانت العلاقة تعنيك فحاول إصلاحها دون المبالغة بالتمرد والعدائية.

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