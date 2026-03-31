وزير البترول: تعزيز الشراكات الإقليمية لدعم إمدادات الغاز ورفع الإنتاج المحلي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 06:17 صباحاً - دوت الخليج_ شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة النقاشية الوزارية الأولى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، بمشاركة وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس، وديتي يول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية الأوروبية.

وأكد المهندس كريم بدوي أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لملايين المصريين يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، ودفع خطط زيادة الإنتاج، ووضع الاكتشافات الجديدة بسرعة على خريطة الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقييم جدوى المكامن والفرص الجديدة وقابليتها للاستغلال، إلى جانب التركيز على صناعات القيمة المضافة، مثل التكرير والبتروكيماويات. وأضاف أن استقدام سفن التغييز أسهم في مواجهة تحديات الإمداد خلال الأزمة الأخيرة.

وأشار بدوي إلى أن مصر تعمل على تعزيز الشراكات الإقليمية في مجال الغاز مع قبرص، لاستقبال الغاز القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية وتصديره عبر مصر، موضحًا أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم بحضور قيادتي البلدين يعد تتويجًا لجهود مشتركة، ويؤكد أن قبرص شريك موثوق لمصر.

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس إن الاتفاق الإطاري يعكس متانة العلاقات بين مصر وقبرص، ويبعث برسائل طمأنة بشأن أمن الطاقة، مضيفًا أن جزءًا من إنتاج الغاز القبرصي سيتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية، ومن المتوقع تصدير أولى شحنات الغاز القبرصي إلى مصر من حقل كرونوس في عام 2028. وأوضح أن قبرص تمتلك عدة اكتشافات غازية باحتياطيات تقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب، وتسعى للاستفادة منها، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع مصر في مجال الطاقة.

وقالت ديتي يول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية الأوروبية، إن الأولوية تتمثل في توفير الطاقة للشعوب الأوروبية بتكلفة مناسبة، مشيرة إلى أن أوروبا تركز على تنويع مصادر التوريد، وأن مصر تعد أحد الشركاء المهمين لتحقيق هذا الهدف. وأضافت أن أوروبا، كواحدة من أكبر مستوردي الغاز عالميًا، عززت قدرات البنية التحتية لاستيراد الغاز بعد تحديات عام 2022، مؤكدة أن ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة عنصر أساسي لخفض الطلب على الغاز وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

