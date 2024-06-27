ما حكم الغش في لجان الامتحانات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد وسام، حكم الغش في لجان الامتحانات.





الغش في الامتحانات

وقال وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "لا يجوز التعميم فى هذا الأمر، امتحانات الثانوية العامة شغالة من قبل عيد الأَضحى بأسبوعين، ولم تذكر عمليات الغش إلا فى حالة أو حالتين، واللى يشوف طالب بيغش لازم يقول للمراقب".

وأضاف: "ابني شاف حد بيغش وهو عاوز يغش نقوله لا تكون إمعة مثلما قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالغش ظلم للنفس ومعصية لله، فالشريعة تقول من غشنا فليس منا، وبالتالي الغش عاقبته وخيمة ونشكر الجهات المعنية المشرفة على امتحانات الثانوية العامة".

