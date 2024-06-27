ما حكم الغش في لجان الامتحانات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

- 1/2
جدة - نرمين السيد - الشيخ أحمد وسام
الغش في الامتحانات
وقال وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "لا يجوز التعميم فى هذا الأمر، امتحانات الثانوية العامة شغالة من قبل عيد الأَضحى بأسبوعين، ولم تذكر عمليات الغش إلا فى حالة أو حالتين، واللى يشوف طالب بيغش لازم يقول للمراقب".
وأضاف: "ابني شاف حد بيغش وهو عاوز يغش نقوله لا تكون إمعة مثلما قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالغش ظلم للنفس ومعصية لله، فالشريعة تقول من غشنا فليس منا، وبالتالي الغش عاقبته وخيمة ونشكر الجهات المعنية المشرفة على امتحانات الثانوية العامة".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
