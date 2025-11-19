نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشربيني يشيد بـ "وجع": "جميلة سامح عبدالعزيز تستحق الأوسكار.. ووالدها زارني في الرؤيا بعد رحيله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ندوة خاصة أقيمت عقب عرض فيلم "وجع" للمخرجة جميلة سامح عبدالعزيز، وجّه الفنان محمد الشربيني مجموعة من الرسائل المؤثرة والداعمة لصنّاع العمل، مؤكدًا إعجابه الشديد برؤية جميلة الإخراجية وقدرتها على تقديم فيلم ناضج وحساس في آن واحد.

الشربيني بدأ حديثه قائلًا: "أحييكي جدًا يا جميلة… إنتي قدمتي شوطين في الفيلم يعجبوا أي حد، وأنا بالنسبالي تستاهلي عليهم أوسكار. الشوط الأول فتحتي بيه الباب، والشوط الأخير ده رؤية عظيمة جدًا، وهقولّك بيني وبينك… لو استمرّيتي وذاكرتي واشتغلتي على نفسك، هتفكّركم قدام الناس كلها إنك في يوم من الأيام هتاخدي أوسكار."

ثم انتقل الشربيني للحديث عن علاقته بالمخرج الراحل سامح عبدالعزيز، موضحًا أنه تعرّف عليه لأول مرة في بداية مسيرته، ومنذ اللحظة الأولى شعر وكأنه يعرفه منذ سنوات طويلة.

وأضاف: "أول مرة قابلت الأستاذ سامح حسّيت إن بينا صداقة قديمة. اشتغلت معاه في فيفا أطاطا، ومعاملة أطفال، ووكيل نيابة. وكان دايمًا جابر للخواطر… ضميره صاحي جدًا. ولو حصل منه أي زعل، كان يعوض ويصالح ويرشحك تاني."

وتابع حديثه بلهجة يملؤها التأثر: "يوم وفاته… كان نفسي أروح العزاء وماقدرتش لظروف خاصة. لكن شوفته بعدها في رؤية جميلة وعظيمة… زيك يا جميلة."

واختتم الشربيني كلمته برسالة دعم مباشرة إلى جميلة سامح عبدالعزيز، مؤكدًا ثقته في مستقبلها الفني: "أنا شايف إن ليكي مستقبل كبير… وجايلِك، ورقابتي ليكي في أي حاجة تحتاجيها."