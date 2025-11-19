تكساس تدرج 'الإخوان' ومنظمة أخرى في قائمة الكيانات 'الإرهابية'

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلنت ولاية تكساس الأميركية أنها أدرجت منظمتين إحداهما جماعة الإخوان المسلمين، في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية.

وبالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وضع حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت أيضا منظمة "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية" (كير) الناشطة في الدفاع عن حقوق المسلمين، في قائمة تكساس للكيانات الإرهابية.

وقال أبوت على منصة إكس إن هذا القرار "يمنعهما من شراء أو الاستحواذ على الأراضي في تكساس" ويسمح للسلطات الحكومية "ببدء إجراءات قانونية لإغلاقهما".

ونددت "كير" التي لديها حوالى 30 فرعا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، منها ثلاثة في تكساس، بقرار "تشهيري" لا يستند إلى "أساس واقعي أو قانوني".