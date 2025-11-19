واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلنت ولاية تكساس الأميركية أنها أدرجت منظمتين إحداهما جماعة الإخوان المسلمين، في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية.
وبالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وضع حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت أيضا منظمة "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية" (كير) الناشطة في الدفاع عن حقوق المسلمين، في قائمة تكساس للكيانات الإرهابية.
وقال أبوت على منصة إكس إن هذا القرار "يمنعهما من شراء أو الاستحواذ على الأراضي في تكساس" ويسمح للسلطات الحكومية "ببدء إجراءات قانونية لإغلاقهما".
ونددت "كير" التي لديها حوالى 30 فرعا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، منها ثلاثة في تكساس، بقرار "تشهيري" لا يستند إلى "أساس واقعي أو قانوني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكساس تدرج 'الإخوان' ومنظمة أخرى في قائمة الكيانات 'الإرهابية' على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.