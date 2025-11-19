الرياض - كتبت رنا صلاح - زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، قوات إسرائيلية متمركزة داخل الأراضي السورية، بحسب ما أفاد متحدث باسم حكومة الاحتلال.

نتنياهو يزور القوات الإسرائيلية على الجانب السوري

وجاءت الزيارة في المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية العام الماضي خلف الحدود المرسومة بين البلدَين بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة بينهما عام 1974.

ورافق نتنياهو وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الشاباك دافيد زيني.