"الوطنية للإعلام" تنعي الإعلامي خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص.

وقالت "الوطنية للإعلام" في بيانها: “إننا فقدنا اليوم قيمة إعلامية متميزة، أسهمت بشكل كبير في تطوير العمل بقنوات النيل المتخصصة، وكان يتمتع بحُسن الخلق، ومحبة واحترام زملاء العمل”.

وأضافت الهيئة: “رحم الله الإعلامي خالد شبانك، ونتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأسرته، ولجميع أسرة العمل الإعلامي، وندعو الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته”.