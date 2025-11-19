نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع عشرات الآلاف البطاطين بمحافظات مدن القناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الأمناء، من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات مدن القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، وذلك ضمن فعاليات حملة «دفء وطمأنينة» الخاصة بشتاء هذا العام.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان صادر اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025م، أن الحملة تستهدف دعم الأسر المستحقة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال توفير بطاطين وألحفة ومواد غذائية لتعزيز الحماية المجتمعية خلال فصل الشتاء.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن حملة «دفء وطمأنينة» – التي يطلقها البيت سنويًا – تعمل هذا العام على توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة والمواد الغذائية، وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء»، أحد أهم البرامج التنموية الموجهة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية، بهدف طمأنتهم ومساندتهم وإدخال السرور على قلوبهم.