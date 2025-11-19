أميركا توافق على طلب أوكرانيا تحديث نظام صواريخ باتريوت

واشنطن ـ ا.ف.ب: وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة 105 ملايين دولار لأوكرانيا لتحديث أنظمة صواريخ باتريوت.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أبلغت الكونجرس بالصفقة الخاصة بقطع الغيار والتدريب وتحديث صواريخ باتريوت التي تعتمد عليها أوكرانيا لإسقاط الصواريخ الروسية.

وتتضمن الصفقة تحديث قاذفات الصواريخ من طراز M901 إلى قاذفات M903 التي يمكنها إطلاق عدد أكبر من الصواريخ في وقت واحد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أنه من شأن "الصفقة المقترحة تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

وستدفع أوكرانيا تكاليف تحديثات منظومات صواريخ باتريوت. فقد انتقد الرئيس دونالد ترامب المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا التي بلغت حوالى 67 مليار دولار منذ غزو روسيا لها في فبراير 2022.