نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل حل مستدام.. مصر ترحب بجهود السعودية وسلطنة عمان في الأزمة اليمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت مصر بالجهود التي تضطلع بها السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة “عكاظ”.

وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم (الخميس)، تأكيدها على دعم جميع الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، مشددة على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لجميع الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.