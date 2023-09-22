نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاجر ايوا تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء حملة الثانوية فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت متاجر ايوا (eyewa) عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى في جميع مناطق المملكة.

الوظائف:

1- مستشار مبيعات.

2- اخصائي بصريات.

3- فني بصريات.

4- مساعد مدير معرض.

5- مدير معرض.

6- مستشارة تجميل.

المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الثانوية.

– شهادة دبلوم.

– شهادة بكالوريوس.

أماكن العمل:

– الرياض.

– مكة المكرمة.

– المدينة المنورة.

– الخرج.

– حائل.

– القصيم.

– تبوك.

– جدة.

– ينبع.

– أبها.

– جازان.

– أبو عريش.



– صبيا.

– بريدة.

– الدمام.

– الخبر.

– الجبيل.

– الأحساء.

– القطيف.

– خميس مشيط.

– حفر الباطن.

– الظهران.

– الهفوف.



موعد التقديم:



– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.



وفي السياق نفسه، أعلنت متاجر ايوا (Eyewa) عن توفر وظائف (للرجال والنساء) الثانوية فما فوق في (جميع مناطق المملكة)وذلك في التفاصيل الآتية:

الوظائف:

• 1- مدير / مديرة معرض.

• 2- مساعد / مساعدة مدير معرض.

• 3- مستشار / مستشارة مبيعات.

• 4- أخصائي بصريات.

• 5- فني بصريات..

المؤهلات التعليمية:

• - ثانوية عامة.

• - شهادة دبلوم.

• - شهادة بكالوريوس.

أماكن العمل:

• - الرياض.- مكة المكرمة.- المدينة المنورة.- الخرج.- حائل.- القصيم.- تبوك.- جدة.- ينبع.- أبها.- جازان.- أبو عريش.- صبيا.- بريدة.- الدمام.- الخبر.- الجبيل.- الأحساء.- القطيف.- خميس مشيط.- حفر الباطن.- الظهران.- الهفوف.

تاربخ التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.