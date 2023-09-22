نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاجر ايوا تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء حملة الثانوية فأعلى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت متاجر ايوا (eyewa) عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى في جميع مناطق المملكة.
الوظائف:
1- مستشار مبيعات.
2- اخصائي بصريات.
3- فني بصريات.
4- مساعد مدير معرض.
5- مدير معرض.
6- مستشارة تجميل.
المؤهلات المطلوبة:
– شهادة الثانوية.
– شهادة دبلوم.
– شهادة بكالوريوس.
أماكن العمل:
– الرياض.
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– الخرج.
– حائل.
– القصيم.
– تبوك.
– جدة.
– ينبع.
– أبها.
– جازان.
– أبو عريش.
– صبيا.
– بريدة.
– الدمام.
– الخبر.
– الجبيل.
– الأحساء.
– القطيف.
– خميس مشيط.
– حفر الباطن.
– الظهران.
– الهفوف.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.
وفي السياق نفسه، أعلنت متاجر ايوا (Eyewa) عن توفر وظائف (للرجال والنساء) الثانوية فما فوق في (جميع مناطق المملكة)وذلك في التفاصيل الآتية:
الوظائف:
• 1- مدير / مديرة معرض.
• 2- مساعد / مساعدة مدير معرض.
• 3- مستشار / مستشارة مبيعات.
• 4- أخصائي بصريات.
• 5- فني بصريات..
المؤهلات التعليمية:
• - ثانوية عامة.
• - شهادة دبلوم.
• - شهادة بكالوريوس.
أماكن العمل:
• - الرياض.- مكة المكرمة.- المدينة المنورة.- الخرج.- حائل.- القصيم.- تبوك.- جدة.- ينبع.- أبها.- جازان.- أبو عريش.- صبيا.- بريدة.- الدمام.- الخبر.- الجبيل.- الأحساء.- القطيف.- خميس مشيط.- حفر الباطن.- الظهران.- الهفوف.
تاربخ التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.