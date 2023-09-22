نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الجزيرة تكافل تعلن بدء التقديم للرجال والنساء من عبر منصة العمل المرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الجزيرة تكافل عن بدء التقديم للرجال والنساء للانضمام إلى العمل المرن لجميع فئات المجتمع، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الفئات المستهدفة:

1- موظف أو موظفة.

2- طالب أو طالبة.

3- ربة منزل أو متسبب.

4- ذوي الاحتياجات الخاصة

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– العمر ما بين 20 إلى 55 سنة.

– أن يكون لدى المتقدم عنوان وطني.

ملاحظة:

– يستثنى موظفي القطاع الحكومي

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الجزيرة عن حاجتها لموظفين

للعمل لديها في مدينة الرياض، وذلك وفقآ لإعلان التوظيف التالي:

المسمى الوظيفي:

- كاتب محتوى

المؤهلات المطلوبة:

- بكالوريوس في العلاقات العامة، التسويق، الإعلان، الصحافة، الترجمة، اللغة الإنجليزية (أو ما يعادلها).

- 2+ سنوات في كتابة المحتوى والترجمة.

وفي وقت آخر، أوضحت الشركة أن لديها وظائف شاغرة بالسعودية تحديدآ في مدينة الرياض، الوظائف المعلن عنها لحملة البكالوريوس، ونقدم لكم تفاصيل وشروط الوظيفة بالآسفل للقبول والتوظيف:

المسمى الوظيفي:

- مدير الحسابات الدائنة

المؤهلات والشروط المطلوبه للوظيفة:

- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الإدارة أو مجال ذي صلة.

- يفضل الخبرة في الصناعة التحويلية.

- معرفة واسعة بمبادئ المحاسبة والإدارة وإجراءات الحسابات الدائنة.

- مهارات ممتازة في التواصل والتعامل مع الآخرين.

- إجادة استخدام أجهزة الكمبيوتر وخاصة حلول الأعمال وبرامج مسك الدفاتر.