لوحة "شواهد العز" في "إثراء" تتناول تاريخ المملكة بذاكرة الماضي وأُفق المستقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أتاح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، خلال فعاليات اليوم الوطني الـ93 فرصة لزوّاره التعمق في تاريخ المملكة عبر لوحة فنّية بعنوان "شواهد العز" التي تستنطق الماضي والحاضر مع أُفق المستقبل، وذلك ضمن مجمل مساهمات شركة أرامكو السعودية في اليوم الوطني الـ93، حيث جمعت اللوحة ملوك المملكة كافة والنهضة الحضارية وكأنها تعيد بريق وأمجاد التاريخ منذ عهد الملك المؤسس.

وشكّلت اللوحة حالة فنّية فريدة لاقت استحسان الفئات العمرية كافة، ينطوي بداخلها مكنونات تأملية تُلهم المتلقي وتستوقفه لساعات، حيث تقلّب صفحات التاريخ وما دوّنته أمهات الكتب، واتكأت على عناصر ورموز عريقة إلى أن باتت أيقونة مبهجة لكافة زوّار إثراء الذين اصطفوا من أجل التقاط صورة مع ملوك المملكة.

وتروي اللوحة الفنّية إنجازات الملوك وجهود وقصة عظماء على مّر العصور، سرد فنّي حسب وصف العديد من الحضور، وقال أستاذ التاريخ الأكاديمي حمد الأحمري: "إن اللوحة أشبه بذاكرة تاريخية جماعية استطاعت تحديد ملامح كل ما نبحث عنه بأبعاد فنّية"، ويشاطره الرأي الفنان التشكيلي علي العبدالواحد قائلًا "براعة الفّن لايفوقها شيء، فاللوحة تضم أسرار حضارة بأكملها، بما يوحي تساؤلات ودلالات وإثارة فضول حول المتغيرات لجميع القطاعات".

وحققت لوحة "شواهد العز" النصيب الأوفر في ذكريات الزوّار الذين أجمعوا بأنها "تذكار فنّي ينبض بالأمل ويعكس إرثا حضاريا بطابع فنّي