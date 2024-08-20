انت الأن تتابع خبر فلاته ينتقد الهلال بقوة :هل سيقف النادي بجانب سعود عبدالحميد بعد الإساءات التي تعرض لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشبت مواجهة كلامية حادة بين الناقد الرياضي عبدالله فلاته والإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال على الهواء مباشرة، حول الاقتراح المقدم من نادي روما الإيطالي لضم لاعب نادي الهلال، سعود عبدالحميد. خلال برنامج "أكشن مع وليد"، أشاد فلاته بالصفات الاحترافية لعبدالحميد، مشيراً إلى أنه كان يتمتع بعقلية احترافية قوية وفكر خلاق. ومع ذلك، أثار تساؤلات حول مدى صحة وجود عرض رسمي من نادي روما، متسائلاً عن الدور الذي تلعبه إدارة الهلال في الدفاع عن عبدالحميد ضد الإساءات التي تعرض لها.

وتطرق فلاته أيضًا إلى برنامج الاحتراف والإعارات الخاص باللاعبين، مشيرًا إلى نقص الشفافية في التعامل مع البرنامج، وأكد أن الاتحاد الرياضي والأندية مطلعون جميعًا على تفاصيل هذا البرنامج. من ناحية أخرى، نفى الزلال أن يكون نادي روما قد قدم عرضًا رسميًا حتى الآن، موضحًا أن الهلال تلقى فقط خطاب استفسار حول اللاعب. كما أضاف أنه يجب على وكيل عبدالحميد أن يتقدم بشكوى ضد الإساءات لا أن يقع ذلك على عاتق الهلال.

هذا النقاش يكشف عن تعقيدات العلاقات والإجراءات في عالم كرة القدم الاحترافية، حيث يظهر التحديات التي يواجهها اللاعبون والأندية في التعامل مع العروض الدولية والحفاظ على حقوق وسمعة اللاعبين.