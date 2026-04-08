الأسواق تترقب مرور 800 سفينة عالقة في مضيق هرمز بعد إعلان الهدنة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 04:06 مساءً - العربية نت _ قالت شركات شحن اليوم الأربعاء، لشبكة “CNN” إن مالكي السفن ينتظرون ضمانات موثوقة للتحرك عبر مضيق هرمز.

وبحسب بيانات شركات الشحن الملاحية، فإن الحركة في مضيق هرمز لا تزال ضئيلة ومحدودة.

ويترقب ملاك السفن حول العالم تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي قد يفتح نافذة مؤقتة لإعادة تشغيل الملاحة في مضيق هرمز، وإنقاذ أكثر من 800 سفينة عالقة في الخليج.

وتُشكل ناقلات النفط والغاز الجزء الأكبر من السفن العالقة، وفقًا لبيانات شركة “كبلر” ويوجد حالياً 426 ناقلة نفط خام ووقود، بالإضافة إلى 34 ناقلة غاز بترول مسال و19 ناقلة غاز طبيعي مسال. أما السفن المتبقية فتحمل سلعًا مثل المنتجات الزراعية أو المعدنية.

وحذر خبراء من أن استئناف حركة الملاحة لن يكون فورياً، إذ تحتاج شركات الشحن وشركات التأمين إلى التأكد من تراجع المخاطر قبل استئناف العمليات بشكل طبيعي.

وفي هذه الأثناء، يواجه نحو 20 ألف بحّار ظروفًا إنسانية صعبة، تشمل نقص الإمدادات والإجهاد، وفقا للمنظمة البحرية الدولية.

ومن شأن الوقف المؤقت للقتال وإعادة فتح مضيق هرمز أن يسمح للمصدرين في الشرق الأوسط بشحن كميات كبيرة من النفط والتي ظلت عالقة في الخليج منذ بدء الحرب.

وتظهر بيانات شركة كبلر للتحليلات أن هناك حوالي 130 مليون برميل من النفط الخام و46 مليون برميل من الوقود المكرر حاليا في المنطقة على متن ما يقرب من 200 ناقلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستساعد في معالجة التكدس الملاحي بمضيق هرمز.

وكان ترامب قد وافق أمس الثلاثاء على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران قبل أقل من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح المضيق أو مواجهة هجمات على بنيتها التحتية المدنية.

وقال ترامب إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة مشروط بموافقة إيران على وقف عرقلة عبور إمدادات النفط والغاز من المضيق، الذي يمر عبره عادة حوالي خمس شحنات النفط العالمية.

وقال في تصريحاته اليوم الأربعاء “سنقوم بتحميل جميع أنواع الإمدادات، وسنبقى فقط في الجوار للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام”.

وتابع: “ستكون هناك الكثير من الإجراءات الإيجابية! وسيتم جني أموال طائلة. ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار”.

وقال ترامب لوكالة “فرانس برس” إن الولايات المتحدة حققت “انتصارا كاملاً وشاملاً” بعد الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

