رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة بين إندوراما وفوسفات مصر لإنشاء مصنع جديد للأسمدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 05:24 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم؛ مراسم توقيع عقد شراكة بين شركة "إندوراما" وشركة فوسفات مصر لإنشاء مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنطقة السخنة الصناعية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد كل من المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، وموكول أغاروال، المدير التنفيذي لشركة "إندوراما".

وتأتي هذه الشراكة بين شركة "إندوراما" العالمية من خلال شركتها التابعة “إندوراما هولدينغز بي. في.” ومقرها هولندا، وشركة فوسفات مصر، بهدف التعاون لإنشاء مجمع صناعي متكامل للأسمدة والكيماويات الأساسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا للمرحلة الأولى منه، وذلك بتكلفة استثمارية لهذه المرحلة تصل إلى 525 مليون دولار، وتشمل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومجموعة من المنتجات المرتبطة عالية الجودة، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.

وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الكيماوية المعتمدة على الخامات التعدينية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، خاصة في ظل التعاون مع شركة عالمية بحجم “إندوراما”، فضلًا عن دعم توجه الهيئة نحو جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد استكمالًا لسلسلة من المشروعات التي نجحت اقتصادية قناة السويس في جذبها خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.