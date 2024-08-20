إرتفاع جديد…إليكم سعر صرف الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات

انت الأن تتابع خبرإرتفاع جديد…إليكم سعر صرف الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إرتفاع جديد في أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه السوداني،وذلك بعد فترة بسيطة من الثبات في الأسعار،وكانت أسعار العملات قد شهدت إرتفاع تاريخي في الأسعار في الفترة الماضية وذلك بسبب الحرب القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الوضع الحالي الإقتصادي

لاتزال هناك مشكلة كبيرة في الحالة الإقتصادية في السودان بسبب إرتفاع أسعار العملات،وتسبب ذلك في حدوث اضطرابات كبيرة في القطاع المصرفي،وهناك تنافس كبير في السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة وترتب على ذلك زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات،ولذلك اضطر البنك المركزي إلى طباعة العملة دون غطاء نقدي أجنبي.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

٢٧٠٠ جنيه سوداني. اليورو: ٢٩٦٧.٠٣ جنيه سوداني.

٢٩٦٧.٠٣ جنيه سوداني. الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٢٠ جنيه سوداني.

٧٢٠ جنيه سوداني. الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني. الريال القطري: ٧٤٣.٨٠ جنيه سوداني.

٧٤٣.٨٠ جنيه سوداني. الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني. الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني. الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني. الجنيه المصري: ٥٥.٢٥ جنيه سوداني.

٥٥.٢٥ جنيه سوداني. وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية