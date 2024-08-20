استمرار الاضطراب في الأحوال الجوية…إليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة في السعودية

انت الأن تتابع خبراستمرار الاضطراب في الأحوال الجوية…إليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال هناك حالة من الاضطرابات في الأحوال الجوية تشهدها مناطق المملكة العربية السعودية مع وجود ظواهر جوية متغيرة،حيث تشهد مناطق جازان وعسير والباحة سقوط الأمطار الرعدية غزيرة إلى متوسطة مع زخات من البرد ورياح نشطة تحد الرؤية الأفقية،في حين هناك تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المدينة المنورة،ويبقي الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤٤ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٧٠.

العظمى ٤٤ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٧٠. المدينة المنورة: العظمى ٤٥ والصغرى ٣٤ ودرجة الرطوبة ٤٥.

العظمى ٤٥ والصغرى ٣٤ ودرجة الرطوبة ٤٥. الرياض: العظمى ٤٦ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٤٠.

العظمى ٤٦ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٤٠. جدة: العظمى ٤٠ ودرجة الرطوبة ٣١ ودرجة الرطوبة ٨٠.

العظمى ٤٠ ودرجة الرطوبة ٣١ ودرجة الرطوبة ٨٠. الدمام: العظمى ٤٤ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٩٥.

العظمى ٤٤ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٩٥. أبها: العظمى ٢٨ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٩٥.

العظمى ٢٨ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٩٥. تبوك: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٣٥.

العظمى ٤٠ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٣٥. بريدة: العظمى ٤٦ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٣٠.

العظمى ٤٦ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٣٠. حائل: العظمى ٤١ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٣٠.

العظمى ٤١ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٣٠. الباحة: العظمى ٢٧ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٨٠.

العظمى ٢٧ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٨٠. عرعر: العظمى ٤٢ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٢٥.

العظمى ٤٢ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٢٥. سكاكا: العظمى ٤٢ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٢٥.

العظمى ٤٢ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٢٥. جازان: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٥.

العظمى ٣٤ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٥. نجران: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٧٠.