انت الأن تتابع خبر أسعار خيالية.. عروض الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 94 على الرحلات الداخلية والخارجية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عروض الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 94 على الرحلات الداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات الوطنية في المملكة، كما يتم الاحتفال بمرور 94 عاماً على توحيد البلاد وتغيير اسمها من الحجاز وملحقاته إلى الاسم الحالي، وقد قدمت شركات الطيران السعودية مجموعة من الخصومات والتخفيضات على الرحلات الداخلية والخارجية، وتقدم هذه العروض من قبل أبرز شركات الطيران السعودية، في هذا المقال سنستعرض لكم جميع التفاصيل المتعلقة بعروض الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 94.

عروض الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 94

تتضمن عروض الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 94 على الرحلات الداخلية، حيث تعرض بعض الشركات أبرز هذه العروض كما يلي:

تقدم شركة أديل للطيران السعودي خصومات وعروض تصل حتى 30% على الرحلات الداخلية.

تقدم شركة فلاي أديل للطيران السعودي خصومات تبلغ 10% على الرحلات الدولية، بالإضافة إلى عروض تصل إلى 25% على الرحلات المحلية.

من المقرر أن تستمر هذه العروض والخصومات خلال الأيام القليلة القادمة، احتفالًا باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر 2024.

موعد بدء عروض الخطوط السعودية بمناسبة العيد الوطني 94

تبدأ عروض الخطوط الجوية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 94 حسب ما تقرره الجهات المعنية، سواء كانت شركات أو مطاعم، وقد جاءت المواعيد وفقا لما يلي:

بعض الأماكن بدأت عروضها منذ بداية شهر سبتمبر.

بينما يقتصر الآخرون على يوم العيد الوطني فقط.

هناك أيضًا عروض تستمر من اليوم الوطني حتى نهاية الشهر.

تختلف فترات العروض وتحددها الجهات المعنية في كل متجر أو شركة.

لمعرفة مواعيد انتهاء العروض، يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بالعروض لكل مؤسسة أو شركة.

رابط حجز التذاكر على الخطوط السعودية

توفر الخطوط الجوية السعودية مجموعة من الخدمات المتميزة التي تساعد المواطنين على إنهاء إجراءات السفر إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، ومن بين هذه الخدمات يمكنك الاستفسار عن حجز تذكرة الطيران بكل سهولة، وفيما يلي خطوات حجز التذاكر وفقا لما يلي: