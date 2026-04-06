ما القطاعات المتأثرة من حرب إيران؟

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 10:10 مساءً - سمر السيد _ أحدثت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران صدمة واسعة في أسواق السلع الأساسية عالميًا، لم تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل امتدت إلى مختلف الصناعات من خلال الارتفاع الحاد في تكاليف مدخلات. الإنتاج.

وفي هذا السياق، أشار تقرير حديث صادر عن شركة أليانز Allianz الألمانية للخدمات المالية، إلى أن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز أدى إلى تراجع إمدادات النفط بنحو 20 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي خُمس الإمدادات العالمية، وهو ما يُعد أكبر اضطراب من نوعه.

ونتيجة لذلك، ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، مع توقعات بمتوسط 82 دولارًا في العام الجاري 2026 مقارنة بتقديرات سابقة عند 60 دولارًا.

لم تقتصر الصدمة على قطاع الطاقة فحسب، بل انتقلت لقطاعات أخرى أبرزها الألمونيوم والأسمدة.

ارتفاع أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات

أشارت شركة أليانز إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات، ما يعكس انخفاض إنتاج دول الخليج، واختناقات سلاسل الإمداد.

ارتفاع أسعار اليوريا والأمونيا بنسبة بين 30% و40%

وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار المنتجات النيتروجينية مثل اليوريا والأمونيا بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وسط اضطرابات طرق التجارة.

في الأثناء، تواجه الشركات عالميًا صدمة مزدوجة تتمثل في زيادة مرتقبة في تكاليف مدخلات الإنتاج كالطاقة، والمعادن، والمواد الزراعية مقابل ضعف القدرة على تمرير هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي بسبب تراجع معدلات الطلب.

ويرصد التقرير التالي أبرز القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الحرب وفق تحليل شركة أليانز.

1- تضررت شركات الطيران، التي لا تواجه فقط اضطرابات تشغيلية في المنطقة، بل ارتفاعًا في تكاليف وقود الطائرات، في ضوء زيادة سعر برميل النفط، ومحدودية القدرة على تمرير هذه التكاليف فورًا إلى بعض شرائح العملاء.

2- تواجه شركات الشحن- بما في ذلك خطوط الرحلات البحرية- ارتفاعًا في تكاليف التزود بالوقود، وهي غير قادرة على زيادة أسعار الشحن نظرًا لوجود فائض في الطاقة الاستيعابية في السوق.

3- تشمل القطاعات الأخرى المتضررة منتجي المواد الكيميائية والبتروكيماوية المعرضين لتضخم المواد الخام وضعف هوامش الربح.

4- تعد شركات المرافق الأوروبية كثيفة الاستهلاك للغاز معرضة لإعادة تسعير الغاز الطبيعي المسال، وكذلك لقيود تعديلات التعريفات الجمركية.

5- تعد قطاعات الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصادات المستوردة للطاقة من بين القطاعات المتأثرة باستمرار تداعيات الحرب؛ حيث يؤدي الارتفاع المؤقت لسعر الوقود إلى تقليص الدخول الحقيقية، كما يؤثر سلباً على الثقة.

6- من بين القطاعات الأكثر تأثراً هما سوقي الأسمدة،و الهيليوم، حيث ستؤثر ارتفاعات أسعار الأسمدة بشكل أساسي على الزراعة وإنتاج الغذاء، لا سيما في الأسواق الناشئة.

يوضح تقرير شركة أليانز أن انخفاض توافر مدخلات الإنتاج في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل بنسبة تتراوح بين 5 و30%، وذلك بحسب نوع المحاصيل والمناطق.

سيؤدي هذا بالطبع إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وزيادة الاعتماد على الواردات، وإضعاف الأمن الغذائي، كما ينعكس أيضا على تقليص هوامش الربح.

وأشار التقرير إلى أنه رغم إعادة توجيه تدفقات تجارة الأسمدة جزئياً عبر الطرق البرية والموردين البديلين، إلا أن هذا التعديل مكلف، و يُبقي الأسعار مرتفعة.

في المقابل ، يُمثل نقص الهيليوم اضطراباً كبيراً في سلسلة توريد شديدة التركيز، حيث تُساهم قطر بنحو ثلث إمدادات الهيليوم العالمية، بينما تُساهم دول مثل الصين وكوريا الجنوبية بأكثر من ثلثي الإمدادات.

ويرى التقرير أنه رغم أهمية الهيليوم لعدد من القطاعات، بدءا من الأدوية وحتى أشباه الموصلات، إلا أنه من السابق لأوانه التنبؤ بحدوث حدوث أزمة في هذه السوق ، إذ إن مخاطر الاضطراب الخاصة بها محدودة حالياً.

وأشار تحليل أليانز إلى مراقبة صادرات الألومنيوم والكبريت إلى الصناعات الأوروبية، مثل السيارات والطائرات والبناء والتعبئة والتغليف، والتي قد تتأثر باستمرار الحرب.

