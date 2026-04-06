وزير الإنتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي لموازنة هيئة الإنتاج الحربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 09:34 مساءً - ناقش الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2024/ 2025)، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون الكامل مع لجنة الخطة والموازنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يسهم في تنفيذ دورها على أكمل وجه كظهير صناعي بالمجالين العسكري والمدني.

واستعرض الوزير تطور أداء الشركات التابعة خلال الفترة من (2021/ 2022) حتى (2024/ 2025)، إلى جانب تطور أداء رئاسة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي بلغت نسبة تطور إيراداتها 68% عن العام السابق (2023/ 2024)، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد (260) خط إنتاج بشركات الإنتاج الحربي تضم عدد (12000) معدة وماكينة، مضيفًا أن ما يشهده الإنتاج الحربي من تطور هو حصاد جهود بُذلت على مدار الأعوام السابقة، ومؤكدًا الحرص على إستكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتطوير التي بدأها الوزراء السابقون.

وأشار الوزير إلى موقف تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للإتجاه نحو التصدير لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتوفير العملة الأجنبية.

وكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة ربط الجهات التصنيعية المختلفة المتخصصة في المجالين العسكري والمدني بما يحقق مستهدفات الدولة.

وأوضح الوزير أنه يتم الحرص على الاستثمار في العنصر البشري بمختلف الجهات التابعة للوزارة لأن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، مضيفًا أن أبناء الإنتاج الحربي قادرون على تحدي المستحيل.

من جانبه أشاد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة بالتطور المستمر الذي تشهده وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها، مثمنين دورها الحيوي لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتلبية احتياجات القطاع المدني والمشاركة بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يعزز مساعي التنمية بالدولة.

حضر الاجتماع من الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة، ومن مجلس النواب حضر السيد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والسيد أكمل خطاب أمين السر، وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير الانتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية