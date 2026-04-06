تفاصيل التشخيص المبدئى لإصابة بلال عطية فى الأهلى وحجم الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 09:34 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها بلال عطية لاعب الفريق الأحمر الشاب، والذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته مع فريقه مواليد 2007 فى مباراته أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب لنفس المرحلة السنية.

أكد المصدر أن بلال عطية أجرى الأشعة والفحوصات اللازمة حيث يعاني اللاعب من تورم في الركبة ولم يتأكد من طبيعة الإصابة في انتظار نتيجة أشعة الرنين التي خضع لها اللاعب، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي متخوف في ظل وجود اشتباه في إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد المصدر أن نتيجة أشعة الرنين التي خضع لها بلال عطية ستظهر غدا، وكل ما يتردد عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب حتى الآن غير دقيقة، وينتظر الجهاز الطبي نتيجة الأشعة لتحديد حجم الإصابة.

وتم نقل بلال عطية إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع للفحوصات والأشعة اللازمة لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها في الركبة، في ظل مخاوف مسئولي اللاعب من تعرض اللاعب لإصابة كبيرة، تهدد حلم احترافه في نادي راسينج سانتاندير الإسباني.