برج الثور والخيانة: الأسباب وردود الأفعال

يعد برج الثور من بين أكثر الأبراج العاطفية الذي يتميز مواليده بالحساسية الشديدة، فإن مواليد هذا البرج يعتبرون الأكثر تحملاً للمسؤوليات ويقدسون الحياة العائلية، إلا أنهم قد يواجهون ضغوطات ومصاعب في العلاقة العاطفية ما يدفعهم لخيانة الطرف الآخر، وقد يتصرف الطرف الآخر تجاههم بلامبالاة وإهمال مما يثير الشكوك لديهم بأن الطرف الآخر يخونهم، وخلال هذا المقال سنتعرف أكثر على تصرفات برج الحمل والخيانة.

على الرغم من أن مواليد برج الثور لا يثقون بسهولة إلا أنهم عندما يعيشون علاقة عاطفية فإنهم يخلصون تجاه العلاقة لأبعد الحدود كما أنهم يثقون بالطرف الآخر بدرجة كبيرة، وفي حال شعورهم بأن الطرف الآخر يخونهم فإنهم يفقدون ثقتهم فيه ولا يمكنهم أبداً أن يغفروا الخيانة ويشعرون بالخداع، فهم من أكثر الأبراج عناداً ونتيجة لذلك فإنهم سيفكرون بالانفصال وإنهاء العلاقة. [1]

قد تتساءلين هل برج الثور خاين؟ الإجابة هي أنه في بعض الأحيان قد يجد مولود برج الثور أسباباً تدفعه لخيانة الطرف الآخر، فدعونا نتعرف على أبرز هذه الأسباب فيما يلي:

يولي برج الثور اهتمامه الكامل تجاه الطرف الآخر، وعندما يشعر مولود برج الثور بأن الطرف الآخر لا يوليه نفس الاهتمام فإنه يشعر بالإهمال ويبحث عن علاقة جديدة يسودها الاهتمام المتبادل.

برج الثور في بداية علاقته العاطفية يشعر بالإثارة والحماس لكنه يفقد هذه الشرارة بعد مدة ويبحث عن علاقة جديدة مثيرة حتى لا يشعر بالملل.

عادةً ما يقدم مولود برج الثور مودة وتقدير كبيرين تجاه الطرف الآخر إلا أن عدم حصوله على ما يكفي من المودة والتقدير من قِبل الطرف الآخر فإنه يشعر بالندم على سوء اختياره ويفكر بالارتباط بشخص يوليه نفس المودة والتقدير.

قد يُخطئ الطرف الآخر بحق مولود برج الثور وفي هذه الحالة يجد برج الثور صعوبة في مسامحته لذلك يلجأ للانتقام منه بالخيانة.

قد يجد مولود برج الثور شخصية جميلة المظهر تغريه لهذا السبب قد يتجه لخيانة الطرف الآخر.

عندما يشعر مولود برج الثور بالفراغ العاطفي فإنه يبحث عن علاقة جديدة تملأ فراغه.

قد تتعرض العلاقة بين مولود برج الثور والطرف الآخر للعديد من المشاكل وبالتالي يريد الهروب من هذه المشاكل ويبحث عن علاقة يسودها الهدوء ويلجأ للخيانة.

قد يلجأ مولود برج الثور لخيانة الطرف الآخر عندما يجد شخصاً آخر يقدم له الاهتمام ويفعل أشياء لا يفعلها الشريك له.

قد يعتقد مولود برج الثور أنه إذا تمكن من العثور على الشخص المناسب فقط، فإن جميع مشاكله ستختفي، لذلك يستمر في البحث عن هذا الشخص المناسب على الرغم من أن ذلك يعني خيانة شريكهم الحالي.

يرغب مولود برج الثور في الحصول على إعجاب جميع من حوله على الرغم من أنه يعيش في علاقة عاطفية مستقرة مما يجعله متعدداً في العلاقات.

يبحث مولود برج الثور عن الراحة التي يفقدها من الطرف الآخر لذلك فإنه يفضل العيش بعلاقة أخرى بدلاً من التحدث عن مشاكله مع الطرف الآخر بصراحة وإصلاح الأمور فيما بينهم.

قد يكون لدى مولود برج الثور توقعات غير واقعية حول العلاقة الحالية التي تجعله يعتقد بأن الطرف الآخر ليس مثالياً، لذلك يبحث عن علاقة أفضل.

يفقد مولود برج الثور التحكم في نفسه عندما يواجه مواقف مغرية مثل المغازلة أو التواجد مع أشخاص جذابين وحينها قد يخون الطرف الآخر. [2]

هل امرأة برج الثور تخون؟

هل تتساءل عن العلاقة ما بين امرأة برج الثور والخيانة؟

امرأة برج الثور لا تُعد من الشخصيات التي تميل إلى الخيانة، فهي بطبيعتها تبحث عن علاقة مستقرة قائمة على الأمان والثقة، وعندما تحب تُخلص بعمق وتمنح شريكها كل اهتمامها. الخيانة بالنسبة لها ليست خياراً سهلاً، لأنها ترى في العلاقة التزاماً حقيقياً لا مجرد تجربة عابرة. لكن في المقابل، إذا تعرّضت للإهمال أو خيبة أمل كبيرة واهتزّت ثقتها، فإنها تميل إلى الانسحاب العاطفي تدريجياً، وغالباً تختار إنهاء العلاقة بكرامة بدلاً من خيانتها.

عادة ما يتفاعل مولود برج الثور مع الخيانة بإحساسه بالصدمة والأذى، فإنه قد يكون غير قادر على فهم كيف يمكن لشخص وثق فيه أن يخونه، وخلال ما يلي سنتعرف على ردة فعل برج الثور عندما يتعرض للخيانة:

قد يصبح مولود برج الثور دفاعياً وغاضباً عندما يشعر بخيانة الطرف الآخر له، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يعبر عن هذه المشاعر بطريقة عدائية ظاهرياً، بدلاً من ذلك، قد يستخدم نهجاً أكثر عدوانية وسلبية، باستخدام نبرة صوت ودية ولكن التعبير عن استيائه من خلال لغة الجسد أو غيرها من الإشارات الدقيقة.

قد يصبح مولود برج الثور منعزلاً ويبتعد وذلك لمعالجة الموقف، والتفكير في الخيانة ومحاولة فهمها. في النهاية، يحتاج إلى وقت للتغلب على مشاعره من أجل المضي قدماً.

يتأذى مولود برج الثور ويشوش عقله ويفكر بالانتقام بخيانة الطرف الآخر.

لن يواجه مولود برج الثور الطرف الآخر على الفور لكنه سيأخذ وقته ويفكر بطريقة عقلانية لمعالجة الموقف.

سيركز مولود برج الثور على فهم سبب خيانة الطرف الآخر له، ساعياً إلى فهم ذلك في ذهنه قبل اتخاذ أي قرار مصيري تجاه العلاقة.

عندما يشعر مولود برج الثور بخيانة الطرف الآخر له فإنه سوف يحافظ على هدوئه واتزانه.

بمجرد أن يبتعد عن جميع من حوله ويفكر بشكل كاف، فإنه يمكنه التواصل مع الطرف الآخر لمناقشة الأمور بطريقة هادئة ومحترمة، وإذا لزم الأمر فإنه قد يمنح الطرف الآخر فرصة لشرح الأسباب والاعتذار عن أفعاله.

من المحتمل أن يسامح مولود برج الثور الطرف الآخر على خيانته إذا شعر أنه يشعر بالندم حقاً على خيانته، لكنه سيكون حذراً من الوثوق به مرة أخرى في المستقبل.

بعد التعرض للخيانة، قد يصبح مولود برج الثور أكثر حذراً تجاه أي علاقة عاطفية وقد يفقد الثقة في الآخرين، وسيكون بطيئاً في إعادة بناء الثقة مع جميع الأشخاص من حوله، وسوف يقوم باتخاذ خطوات لضمان سلامة عواطفه واحترام حدوده مع مرور الوقت.

يفضل مولود برج الثور الحصول على الراحة بالتواصل مع الأصدقاء المقربين أو أفراد الأسرة خلال هذا الوقت الصعب كطريقة للتعامل مع مشاعره وإيجاد العزاء مع أولئك الذين يهتمون به دون قيد أو شرط.

مع مرور الوقت قد يستخدم مولود برج الثور هذه التجربة كفرصة للنمو الشخصي وتعلم أفضل السبل لحماية نفسه من المواقف المماثلة في المستقبل. [3]

تعرفنا خلال هذا المقال على برج الثور والخيانة، إذ يعتبر مولود برج الثور من بين أكثر الأبراج الذين يحترمون شركاءهم ويقدرون العلاقات العاطفية لكنهم إن فقدوا ثقتهم بالطرف الآخر بسبب الخيانة فإنهم سينعزلون ويفضلون الوحدة.

