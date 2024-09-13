انت الأن تتابع خبر وزارة الموارد البشرية تعلن مدة اجازة اليوم الوطني السعودي لمختلف القطاعات بالمملكة وتحسم حقيقة تمديدها أسبوع كامل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدء العد التنازلي لقدوم ذكري اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعون لهذا العام، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدة الإجازة لمختلف القطاعات وحسمت حقيقة ما هو متداول من أنباء عن تمديدها لتكون أسبوع كامل، والجدير بالذكر أن الشعب السعودي وحكومته الموقرة ينتظروا هذه المناسبة سنوياً للاحتفال وتقدم المحلات التجارية الخصومات على مختلف السلع وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

مدة اجازة اليوم الوطني السعودي للموظفين والطلاب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدة إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين المدني والعسكري لتكون يوم الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 من شهر سبتمبر 2024، ويسبقهم إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت لتكون الإجازة بذلك 4 أيام متواصلة.

كما يحصل الطلاب والطالبات على إجازة اليوم الوطني بعد دوام الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، ليعود الطلاب لمقاعدهم الدراسية من جديد يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024.

ثم أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه لا صحة لما هو متداول من أخبار عن تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي لأسبوع كامل.

إجازة اليوم الوطني السعودي بالبنوك

كما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدة الإجازة بالبنوك لتكون فقط يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024، ويعود الموظفين للعمل بشكل طبيعي يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، والجدير بالذكر أن الإجازة مدفوعة الأجر لكافة القطاعات.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني بالمملكة

أيام قليلة وتبدأ المملكة السعودية الاحتفالات بذكري اليوم الوطني 94 من خلال العديد من مظاهر الاحتفال ومنها ما يلي: