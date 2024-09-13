انت الأن تتابع خبر شروط نقل الكفالة الجديدة في السعودية 1446 وشروطها وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من خلال بعض الخطوات البسيطة سيتمكن جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من التعرف على شروط نقل الكفالة الجديدة لعام 1446 بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بنقل الكفالة وطريقة الاستعلام عنها، وهو الأمر الذي يعني جميع العاملين والمقيمين في المملكة ولذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على الكشف عن كل المستجدات الخاصة بنقل الكفالة وتفسيرها جيدا للمواطنين.

شروط نقل الكفالة الجديدة في السعودية 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود بعض الشروط والضوابط التي يجب أن يحققها الفرد الذي يريد نقل الكفالة الخاصة به داخل المملكة للعام الجديد 1446، وهي على النحو الاتي:

يشترط أن تكون الإقامة الخاصة بالفرد المراد نقل كفالته نافذة.

يشترط ألا يملك الفرد الذي يريد تغيير الكفالة أي سجلات إجرامية.

من الضروري ألا يملك الفرد مخالفات مرورية.

من الضروري أن يملك الفرد جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر كحد أدني.

رسوم نقل الكفالة الجديدة في السعودية 1446

مع دخول عام 1446 حرص المسؤولين داخل وزارة الموارد البشرية السعودية على الكشف عن الرسوم الخاصة بنقل الكفالة الجديدة وذلك حتى يصبح المواطنين على اطلاع دائم بكل جديد، ويمكنك الاطلاع على قيمة تلك الرسوم من خلال الاتي:

نقل الكفالة للمرة الأولى: تصل قيمة الرسوم إلى 2000 ريال.

نقل الكفالة للمرة الثانية: تصل قيمة الرسوم إلى 4000 ريال.

نقل الكفالة للمرة الثالثة: تصل قيمة الرسوم إلى 6000 ريال.

نقل الكفالة للمرة الرابعة: تصل قيمة الرسوم إلى 6000 ريال.

طريقة الاستعلام عن نقل الكفالة الجديدة في السعودية 1446