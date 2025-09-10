نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الهيئة السعودية للمياه يتفقّد مشاريع المنظومة في منطقة الباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقّد رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم عددًا من مشاريع منظومة المياه في منطقة الباحة، ووقف خلال جولته على سير العمل في المشروعات والمواقع التي تستهدف تعزيز قدرات الإنتاج والنقل والخزن الاستراتيجي، وتقديم خدمات المياه للمستفيدين بما يلبي الاحتياج المائي في المنطقة ويرفع من كفاءة الخدمة واستدامتها.

كما زار معاليه موقع الخزن الاستراتيجي في بلجرشي، والذي تبلغ سعته 75 ألف متر مكعب، ويدعم عمليات تشغيل الشبكات ورفع كفاءتها عبر 8 خزانات للتوزيع، ويعد اليوم ركيزة أساسية في منظومة الأمن المائي بالمنطقة.

وتفقد معاليه محطة معالجة مياه الصرف الصحي في العقيق، البالغ طاقتها الاستيعابية 6250 مترًا مكعبًا يوميًا، وشهدت ارتفاعًا في عدد التوصيلات إلى أكثر من 3000 توصيلة، عبر شبكة يبلغ طولها 417 كيلومترًا، تخدمها 14 محطة معالجة بطاقة إجمالية تجاوزت 49،350 مترًا مكعبًا يوميًا.

واختتم معاليه جولته، بزيارة مركز خدمات المستفيدين التابع لشركة المياه الوطنية، واطلع على أداء المركز في استقبال ومعالجة الطلبات والشكاوى، حيث انخفضت شكاوى الانقطاعات والخدمات اللاشبكية بنسبة 50% خلال العام الجاري، إلى جانب انخفاض متوسط زمن الانتظار في الخدمات اللاشبكية بنسبة 41%.

ويأتي ذلك في إطار جهود منظومة المياه لتطوير البنية التحتية للقطاع في مختلف مناطق المملكة، حيث وصل إجمالي إنتاج المياه في منطقة الباحة إلى أكثر من 200 ألف متر مكعب يوميًا، بنسبة زيادة بعد تنفيذ المشاريع الجديدة تتجاوز 198%، يتم نقلها عبر أنظمة نقل يصل طولها إلى أكثر من 320 كيلومترًا، لتأمين الإمداد لأكثر من 398 ألف مستفيد، بما يعكس حجم التطور المتسارع لمشاريع المياه ودورها في تعزيز جودة الحياة وتحقيق استدامة الموارد