متر أغلى من الذهب! بيع محل في سوق طيبة بهذا المبلغ الصادم يشعل الأسعار في الرياض

الرياض - كتبت رنا صلاح - في صفقة عقارية وصفت بالأغلى من نوعها في العاصمة الرياض، شهد سوق طيبة الشهير عملية بيع محل تجاري مساحته لا تتجاوز 42 .5 متر مربع بمبلغ وصل إلى 17 مليون ريال سعودي، ليقفز سعر المتر الواحد إلى 411 ألف ريال، في رقم قياسي هو الأعلى على مستوى المنطقة خلال الفترة الأخيرة، هذه الصفقة لفتت الأنظار وأشعلت الجدل بين المستثمرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبل أسعار العقارات التجارية في الرياض هوالو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جاءت هذه الصفقة بعد منافسة حامية في المزاد الذي أقيم لبيع عدد من المحلات التجارية داخل السوق، حيث تنافس المستثمرون على العقار لما يمثله الموقع من قيمة استثمارية عالية، سوق طيبة يُعتبر واحداً من أقدم وأشهر الأسواق في شمال الرياض، ويشهد حركة تجارية نشطة على مدار العام، ما يجعله وجهة مثالية للراغبين في الاستثمار التجاري وتحقيق عوائد مرتفعة.

ارتفاع سعر المتر إلى هذا المستوى القياسي يعكس الطلب القوي على المواقع التجارية الحيوية في العاصمة، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، وتزايد الإقبال على الاستثمار في قطاع التجزئة والعقارات التجارية، ويرى خبراء أن هذه الصفقة قد تدفع أسعار الإيجارات والعقارات المجاورة إلى الارتفاع، خاصة مع قرب اكتمال مشاريع تطويرية كبرى في مدينة الرياض، مثل مشروع بوابة الدرعية ومشروعات الترفيه الجديدة.

وتعكس هذه العملية توجه المستثمرين نحو اقتناص العقارات ذات العوائد المستقرة في مواقع استراتيجية، في وقت يتوقع فيه أن يشهد القطاع مزيداً من الصفقات المماثلة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار نمو النشاط الاقتصادي وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين في المملكة.