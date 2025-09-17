الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت المملكة العربية السعودية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الخامس والتسعين، الذي يحل في الثالث والعشرين من سبتمبر 2025 الموافق الأول من ربيع الآخر 1447 هجري . ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية راسخة في وجدان السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، حيث يستعيد فيه الجميع ذكرى توحيد البلاد تحت راية واحدة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله. ومنذ عام 2005، تم اعتماد اليوم الوطني السعودي كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، ليشارك فيها موظفو الدولة والقطاع الخاص والطلاب، تعبيرًا عن مشاعر الفخر والانتماء لهذا الوطن يخجفع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مفاجأة ملكية تقلب الموازين .. تمديد إجازة اليوم الوطني 3 أيام لجميع القطاعات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 سيكون يوم إجازة رسمية لكافة موظفي الدولة في القطاعات الحكومية والعسكرية، إضافة إلى موظفي القطاع الخاص، تطبيقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. هذه المادة تنص بوضوح على أن العاملين في القطاع الخاص يستحقون المشاركة في الاحتفالات الوطنية عبر إجازة مدفوعة الأجر، مساواة لهم بزملائهم في القطاعات الحكومية.

وتشمل الإجازة أيضًا العاملين في قطاع التعليم بمختلف فئاته، من إداريين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب، ليتمكن الجميع من المشاركة في الأجواء الوطنية التي تعم المملكة في هذا اليوم المميز. وتستمر الإجازة لمدة أربعٍ وعشرين ساعة فقط، حيث تعود جميع القطاعات إلى العمل بشكل طبيعي صباح يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 الموافق الثاني من ربيع الآخر 1447.

عدم وجود تمديد رسمي حتى الآن

رغم تزايد التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احتمال تمديد عطلة اليوم الوطني هذا العام، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الديوان الملكي أو الجهات المختصة يؤكد ذلك. وعليه، فإن الموعد المؤكد والرسمي للإجازة هو يوم واحد فقط، الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، ما لم يتم الإعلان عن مستجدات رسمية لاحقًا.

شعار اليوم الوطني السعودي 95

يحمل اليوم الوطني هذا العام شعار "عزّنا بطبعنا"، وهو شعار يعكس الاعتزاز بالهوية السعودية والقيم الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع. وقد بدأت الجهات المعنية بالفعل بطباعة الشعار على الملصقات والرايات التي ستزين الشوارع والمباني، إضافة إلى توزيعه على المؤسسات والهيئات ليكون حاضرًا في كل مظاهر الاحتفال.

إجازة البنوك والأسواق المالية

بالتزامن مع إجازة القطاعات الحكومية والخاصة، تغلق البنوك بجميع فروعها في المملكة العربية السعودية أبوابها يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025. وينطبق الأمر نفسه على الأسواق المالية والبورصات المحلية، إذ تتوقف عمليات التداول بشكل كامل في هذا اليوم، على أن تُستأنف في اليوم التالي.