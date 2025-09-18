الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتمت شركة “اليُسر” للإجارة والتمويل، الراعي الذهبي لمعرض Money 20/20 الشرق الأوسط، مشاركتها الناجحة في فعاليات المعرض التي استمرت 3 أيام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور قادة القطاع المالي والمصرفي وخبراء التقنية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والحلول المبتكرة في الصناعة المالية.

اختتام ناجح لشركة اليسر في معرض Money 20/20 الشرق الأوسط بالرياض

شهد جناح اليسر إقبالاً واسعاً من الزوار للاطلاع على منهج الشركة الذي يدمج بين التقنية والتمويل عبر حلول رقمية تُمكّن العملاء من إجراء معاملات التمويل بسهولة وأمان، متماشياً مع رؤية المملكة 2030 في دعم الشمول المالي، كما عرضت الشركة تطبيقها الرقمي الذي يسهل تنفيذ المعاملات بسرعة وكفاءة، معبرة عن التزامها بتقديم حلول عملية وآمنة.

وقعت اليسر خلال المعرض عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية منها مذكرة تفاهم مع شركة الحلول الرقمية العالمية المالية، واتفاقية تعاون مع شركة “نيوليب”، ومذكرة تفاهم مع شركة Total iCS لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم ممارسي العمل الحر في قطاع النقل، واتفاقية مع شركة “نيوتك” لتعزيز الحلول الرقمية.

شارك الرئيس التنفيذي للمخاطر عبدالله دهان في جلسة حوارية حول أثر الذكاء الاصطناعي في التمويل، فيما أكد الرئيس التنفيذي محمد صالح الدويش أن الرعاية الذهبية تأتي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع الشراكات في المملكة.

يُعد المعرض من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، بتنظيم “فنتك السعودية” وشركائها، ومشاركة واسعة من القطاع المالي.