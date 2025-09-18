المركز السعودي للأعمال يطلق خدمة “إدارة التفاويض” عبر منصة الأعمال

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المركز السعودي للأعمال عن إطلاق خدمة “إدارة التفاويض” عبر منصة الأعمال، لتمكين المحامين من إنجاز عدد من إجراءات الأعمال إلكترونيًا نيابةً عن موكليهم، ضمن جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات في قطاع الأعمال.

وتُتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين تقديم طلب التفويض وإرفاق وثيقة الوكالة إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع المعاملات وتبسيط الإجراءات، ويعزز من كفاءة التعاملات القانونية والإدارية.

وأوضح المركز أن خطوات استخدام الخدمة تبدأ بالدخول إلى منصة الأعمال، ثم الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “إدارة التفاويض”، حيث يمكن تحديد نوع الطلب، وإدخال البيانات اللازمة، وإرفاق وثيقة الوكالة قبل إرسال الطلب بشكل إلكتروني.

وأكد المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه لتوفير حلول رقمية متكاملة تسهّل على المحامين والمستفيدين استكمال معاملاتهم القانونية والتجارية بمرونة وموثوقية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير بيئة الأعمال.

خدمة “إدارة التفاويض” تعزز التحول الرقمي وتسهّل إجراءات الأعمال القانونية.