الأحساء تزدان باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني الـ95 للمملكة "عزّنا بطبعنا"

أحمد جودة - القاهرة - تزينت محافظة الأحساء والأماكن التاريخية والمعالم التراثية والمواقع السياحية والجسور والشوارع الرئيسية والمرافق العامة بالمحافظة، باللون الأخضر راسمة لوحة وطنية، للاحتفال باليوم الوطني الـ95 للمملكة تحت شعار "عزنا بطبعنا"، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام.

وتعيش الأحساء أجواء الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متزينة بمئات اللوحات الاحتفاليّة، والأعلام الوطنية على امتداد الطرق والشوارع والميادين والأنفاق والمواقع المخصصة للاحتفال باليوم الوطني، متضمنة لوحات تحمل عبارات وطنية، وصور القيادة الرشيدة -حفظها الله-، إضافة إلى توزيع المجسمات المضيئة، التي تضفي طابعًا جماليًا مُبهجًا ومُشرقًا بهذا اليوم الوطني.

وحدّدت أمانة الأحساء (20) موقعًا وساحة رئيسة للاحتفال باليوم الوطني تحت شعار (احتفل في الأحساء)، التي تشمل حدائق عامة، ومتنزّهات سياحية، وقاعات احتفالات، وواجهة بحرية، إضافة إلى المواقع الرئيسة في المدن والمراكز التابعة للمحافظة.

وتتضمن البرامج والفعاليات التي ينظّمها كل من إمارة المنطقة الشرقية ممثلة في محافظة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، وأمانة الأحساء، وجامعة الملك فيصل بالتعاون مع هيئة تطوير الأحساء بهذه المناسبة الوطنية، المسيرات الوطنية، والعرضة السعودية، والألعاب النارية، وبرنامج اكتشف الأحساء، وعروض الطيران الشراعي، ومعرضًا وطنيًا تحت شعار (صنع في الأحساء)، وجلسة حوارية وطنية، وحملة للتبرع بالدم، ومسابقات طلابية تفاعلية، وعروض الأوركسترا، وقصائد وطنية، ومسرح العرائس، والتصوير المباشر (الأزياء الوطنية)، ومعرضًا تشكيليًا، والحرف الشعبية، وعروض النافورة الراقصة، والألعاب الشعبية، والعزف المنفرد، والخيمة الشعبية، والمسرح التفاعلي، وفعاليات ليالي السامري.