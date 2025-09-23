الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد العاصمة السعودية الرياض تحولات نوعية متسارعة في بنيتها التحتية وخدماتها الحضرية، ضمن مساعيها لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع تحسين جودة الحياة وتنظيم المدن الكبرى في صدارة الأولويات . ومن بين أبرز هذه الخطوات، أعلنت أمانة منطقة الرياض رسميًا عن بدء تطبيق رسوم المواقف العامة المدفوعة في عدد من الأحياء الحيوية ضمن مشروع ضخم يحمل اسم "مواقف الرياض" زظياد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة‎! الساعة الأولى لمواقف الرياض تكلفك هذا المبلغ .. وهذه المفاجآت التي لم يخبرك بها أحد!

مشروع "مواقف الرياض" هو برنامج حضري يهدف إلى إدارة المواقف في الشوارع والأحياء بشكل ذكي ومنظم. الفكرة الأساسية تقوم على:

تنظيم الوقوف العشوائي الذي يسبب ازدحامًا خانقًا في الشوارع التجارية.

ضمان وجود مواقف متاحة بشكل عادل للسائقين.

الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في إدارة المواقف عبر تطبيقات ذكية.

تحقيق إيرادات تستخدمها الأمانة في تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية.

السعر الجديد للمواقف العامة

بحسب ما أعلنت عنه أمانة الرياض، فقد تم تحديد التعرفة الجديدة للمواقف العامة في الأحياء التجارية على النحو التالي:

3.45 ريال سعودي للساعة الأولى من الوقوف.

تطبيق الرسوم في فترات النهار وحتى ساعات متأخرة من المساء.

إمكانية منح فترات مجانية أو مخفضة خلال أوقات معينة، مثل الفترة ما بعد منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى.

أما في الأحياء السكنية، فالوضع مختلف، حيث يُمنح السكان والزوار تصاريح رقمية مجانية عبر التطبيق الخاص بالمشروع المرتبط بمنصة "نفاذ"، ما يعني أن الرسوم الفعلية لا تطبّق عليهم في معظم الحالات.

المزايا المقدمة للسكان والزوار

حرصت الأمانة على أن يكون المشروع مقبولًا اجتماعيًا ويخدم سكان الأحياء قبل أي شيء. ولهذا، تضمن "مواقف الرياض" مزايا واضحة:

تصاريح رقمية مجانية لسكان الأحياء المشمولة، تمكنهم من الوقوف دون تكبد أي رسوم إضافية.

تسهيلات للزوار عبر استخراج تصاريح مؤقتة رقمية.

أول 15 دقيقة مجانية في بعض المواقف، وهو تفصيل مهم لمن يقوم بإنزال أغراض أو زيارة قصيرة.

نظام دفع ذكي بالكامل عبر الهواتف الذكية، ما يقلل الاعتماد على النقد ويجعل العملية أكثر سلاسة.

توفير خدمات الرقابة الرقمية مثل تصوير المواقف وإدارتها بشكل مباشر عبر الأنظمة الذكية، ما يحد من التجاوزات.

الجدول الزمني للتطبيق

أعلنت أمانة الرياض أن المرحلة الأولى من رسوم المواقف العامة ستبدأ من أكتوبر المقبل في الشوارع التجارية مثل حي الورود، على أن يتم التوسع إلى أحياء أخرى لاحقًا. أما بالنسبة للأحياء السكنية، فالنظام سيبدأ بشكل تدريجي، حيث ستطبق إدارة المواقف وتنظيمها مع الاعتماد على التصاريح المجانية للسكان، بينما قد يتأخر فرض أي رسوم إضافية إلى مراحل لاحقة.

التحديات المحتملة أمام التطبيق

أي مشروع حضري ضخم يواجه بطبيعة الحال بعض التحديات، ومن أبرزها:

التوعية المجتمعية: الكثير من السائقين اعتادوا لسنوات على المواقف المجانية، لذا يتطلب الأمر حملات إعلامية لشرح النظام الجديد.

البنية التحتية: يجب أن تكون أجهزة الدفع والتطبيقات الذكية جاهزة وتعمل بسلاسة لتفادي تعطيل السائقين.

القبول الاجتماعي: من المهم أن يشعر السكان أن المشروع يخدمهم، لا أنه مجرد وسيلة لفرض رسوم إضافية.

تنظيم المواقف العشوائية: التحدي الحقيقي يكمن في إلزام السائقين بالنظام الجديد دون مقاومة أو تحايل.

التنسيق مع الزوار: خاصة في الأحياء التجارية المزدحمة التي يقصدها آلاف يوميًا للتسوق أو العمل.

الأثر المتوقع للمشروع

من المتوقع أن يترك "مواقف الرياض" أثرًا متباينًا على مختلف الفئات:

السائقون والزوار: سيجدون أنفسهم أمام رسوم جديدة، ما قد يدفع بعضهم للبحث عن مواقف أبعد أو التفكير في استخدام النقل العام كخيار بديل.

السكان المحليون: سيكون تأثير المشروع عليهم محدودًا، نظرًا لتوفير التصاريح المجانية التي تحميهم من أي أعباء إضافية.

الاقتصاد المحلي: من المنتظر أن تسهم الإيرادات المتحققة من رسوم المواقف في تطوير البنية التحتية وتحسين تجربة الشوارع العامة.

المشهد الحضري: التنظيم الجديد سيقلل من المظاهر العشوائية في الاصطفاف، ويعزز من جمالية العاصمة وانسيابيتها المرورية.

الرسوم بالمقارنة مع مدن أخرى

إذا ما قارنا الرسوم الجديدة بالرياض مع مدن عالمية أخرى، نجد أن السعر المحدد (3.45 ريال للساعة) يُعد معتدلًا نسبيًا.