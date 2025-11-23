نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية تحذر: صورة إيصال سداد تكاليف حج القرعة شرط أساسي لاستكمال إجراءات الحج لموسم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الداخلية أن غدًا الإثنين 24 نوفمبر 2025 هو آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة لموسم 2026، مشددة على أن عدم الالتزام بالسداد يُعد تنازلًا عن فرصة أداء الفريضة دون أي مسؤولية على الوزارة.

وأضافت الداخلية أن السداد متاح عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر – القاهرة) ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال حساب "مدفوعات حج القرعة".

وتبلغ قيمة تكاليف الحج لهذا العام 220 ألفًا و300 جنيه مصري، دون احتساب تذاكر السفر التي سيتم الإعلان عن قيمتها لاحقًا.

الالتزام بالصورة المصورة لإيصال السداد

شددت الوزارة على أن تقديم صورة من إيصال سداد الرسوم الصادر من البنك أو مكتب البريد يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات الحج، مؤكدة حرصها على تيسير الخدمات للمواطنين الراغبين في أداء الفريضة دون أي أعباء إضافية، مع الحفاظ على التنظيم والانضباط في منظومة الحج.

كما أوضحت الوزارة أن كبار السن وذوي الهمم ومرافقيهم الوجوبيين يمكن سداد التكاليف لهم معًا، بما يراعي الظروف الإنسانية والطبية الخاصة بهم.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات السفر

طالبت وزارة الداخلية الفائزين بالحج بالاتجاه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع لهم لتقديم المستندات التالية:

جواز سفر مميكن ساري لمدة لا تقل عن عام اعتبارًا من 8 فبراير 2026، مع مطابقة بيانات الجواز للرقم القومي وعدم وجود أي ثقوب أو اختلافات في البيانات.

صورة من إيصال سداد الرسوم من البنك أو مكتب البريد.

البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة التي تثبت تلقي الحاج تطعيم الالتهاب السحائي الرباعي ACYW135، إضافة لأي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة أو الجانب السعودي.

تقرير طبي مميكن ومعتمد يوضح القدرة على أداء المناسك، موضوع داخل مظروف مغلق.

نسخة إلكترونية وصورة من صفحة البيانات بجواز السفر على قرص (CD) لكل حاج.

البصمة العشرية (فيش حج مميكن) لضمان التحقق من الهوية.

بيان الموقف التجنيدي للفائزين والمرافقين في سن التجنيد، مع استثناء مواليد 18 مارس 1941 وما قبلها.

تصريح سفر من جهة العمل إذا استلزم القانون.

شهادة تحركات من الجوازات والهجرة لمن سبق لهم الحج في مواسم سابقة.

أي مستندات إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية.

تعليمات هامة للحجاج

الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من السلطات السعودية خلال أداء المناسك، خاصة الإجراءات الوقائية والتنظيمية.

الحجاج المصابون بأمراض مزمنة أو الذين يحتاجون لرعاية طبية خاصة، يجب حمل بطاقة صحية توضح حالتهم والأدوية المسموح بها، مع اصطحاب الكميات الكافية من الأدوية الأصلية والتقارير الطبية المصاحبة.

الإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وفق الضوابط الجمركية السعودية.

ضوابط السلوك والتنظيم بالمشاعر المقدسة

حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين للحفاظ على قدسية المكان واحترام مشاعر الحجاج.

الالتزام بتعليمات التفويج أثناء الانتقال من مشعر منى إلى جسر الجمرات لتأدية نسك الرمي.

تجنب الازدحام أو الافتراش في الطرق، وارتداء غطاء الرأس والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة لتفادي الإجهاد الحراري.

عدم الخروج في درجات الحرارة العالية إلا للضرورة، واتباع إرشادات البعثة المصرية والسلطات السعودية للحفاظ على السلامة.

تأكيد على التيسير والانضباط في الحج المصري

اختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تيسير رحلة الحج أمام المواطنين، وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن، مع التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات السعودية لتوفير الإقامة والنقل والرعاية الطبية الكاملة للحجاج المصريين، بما يعكس صورة مشرفة لمصر في خدمة ضيوف الرحمن.