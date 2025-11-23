نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية والعالمية مساء اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، وهي القمة المنتظرة بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير.

وتعد هذه المباراة مواجهة قوية بين الفريقين اللندنيين، خاصة مع التنافس الشديد بينهما على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري، مما يجعلها محل اهتمام جماهيري واسع داخل مصر والوطن العربي.

آرسنال يتطلع لتعزيز صدارته

يستضيف ملعب الإمارات مباراة القمة المرتقبة، حيث يسعى فريق آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لتعزيز صدارته للترتيب بعد الأداء المميز في الجولات الماضية.

الفريق اللندني يتصدر الدوري برصيد 26 نقطة، ويأمل في استغلال نتائج الفرق المنافسة، مثل خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل، لتوسيع الفارق مع الملاحقين وتعزيز موقعه في البطولة.

يعتمد آرسنال في مواجهة اليوم على قوة وسط ملعبه، مع الأداء الهجومي السريع الذي ميز الفريق هذا الموسم، ويأمل في الحفاظ على سجله المثالي على أرضه أمام توتنهام.

توتنهام يسعى لتحسين مركزه

على الجانب الآخر، يسعى توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لتعزيز مركزه في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة حتى الآن.

يدرك توتنهام أهمية الفوز على آرسنال على ملعب الإمارات، فهو سيوفر دفعة معنوية قوية للفريق ويمنحه الثقة قبل خوض المباريات القادمة في الموسم. ويعتمد الفريق على قدرات نجومه في الهجوم والضغط المبكر على دفاعات آرسنال لمحاولة اقتناص النقاط الثلاث.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

ستنطلق المباراة في الأوقات التالية:

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

ويعد اللقاء من أبرز المواجهات التي يترقبها الجمهور العربي والعالمي، ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة آرسنال وتوتنهام عبر قناة BEIN SPORTS HD 1، التي تقدم تغطية كاملة ومباشرة لكل أحداث المباراة، مع تحليلات فنية دقيقة وتعليق مباشر على مجريات اللقاء.

تحليل فني لمباراة القمة

يتوقع خبراء التحليل الفني أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا على كل كرة، خاصة في وسط الملعب الذي سيكون مفتاح السيطرة على اللقاء.

يعتمد آرسنال على السرعة في الهجمات المرتدة والتمركز الصحيح للمهاجمين لاستغلال أي أخطاء في الدفاع.

بينما يسعى توتنهام للضغط المبكر على حامل الكرة، ومحاولة السيطرة على الأطراف للوصول إلى المرمى.

أبرز نجوم المباراة

من آرسنال: جابرييل جيسوس، ومارتيان أوديجارد، مع الاعتماد على قدرات المدافعين في الحفاظ على نظافة الشباك.

من توتنهام: هاري كين، وهيونغ مين سون، اللذين يشكلان قوة هجومية كبيرة، وقد يصنعان الفارق في المباراة.

وسيكون الأداء الفردي والجماعي لكل فريق عاملًا رئيسيًا في تحديد نتيجة القمة.

أهمية المباراة لكل فريق

بالنسبة لآرسنال: الفوز يعني تعزيز الصدارة وتأكيد التفوق على منافسه اللندني التقليدي.

بالنسبة لتوتنهام: الفوز خارج الديار سيكون بمثابة دفعة قوية لتقليص الفارق مع فرق المقدمة وتحقيق مكاسب معنوية كبيرة قبل المباريات القادمة.

توقعات الجماهير والإثارة المنتظرة

تتوقع الجماهير العربية والأوروبية مباراة مثيرة، مليئة بالندية والفرص الهجومية، مع تنافس شديد على كل كرة، خاصة أن كل فريق يسعى لتحقيق هدف مختلف: أحدهما تعزيز الصدارة، والآخر تحسين مركزه في الدوري.

كما يتوقع خبراء الرياضة أن تشهد المباراة بعض اللقطات التكتيكية المهمة في الدفاع والهجوم، مع فرص تهديفية كثيرة من الجانبين، ما يجعلها مواجهة لا تفوت لمحبي الدوري الإنجليزي.