نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم في الكونفدرالية.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة وتغطية شاملة للمباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير الزمالك في مصر والوطن العربي إلى ملعب القاهرة الدولي، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم مباراة مرتقبة أمام زيسكو يونايتد الزامبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتزداد عمليات البحث خلال الساعات الحالية حول بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم، وموعد انطلاق اللقاء، والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى تفاصيل التشكيل المتوقع للفريقين والمعلومات الكاملة عن المواجهة.

وتأتي هذه المباراة المهمة في ظل رغبة الزمالك في تقديم بداية قوية في مشواره بالبطولة الأفريقية، بينما يسعى زيسكو يونايتد إلى الظهور بصورة مميزة أمام أحد أكبر أندية القارة لتحقيق نتائج إيجابية تدعم مسيرته في دور المجموعات.

موعد بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في الكونفدرالية

يخوض نادي الزمالك مباراته أمام زيسكو يونايتد مساء اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير ودعم واسع من مشجعي القلعة البيضاء الذين يأملون في رؤية فريقهم يحقق أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

القنوات الناقلة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد

ستُنقل المباراة عبر شبكة القنوات الرياضية الناقلة للبطولات الأفريقية، حيث يمكن للمشاهدين متابعة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد عبر:

قناة بي إن سبورتس 5 HD بصفتها صاحبة حقوق البث التلفزيوني للبطولة.

توفر تغطية خاصة للمباراة من خلالスタوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

كما يمكن للجماهير داخل مصر متابعة المباراة عبر القناة الأرضية التي تقدم بثًا موازيًا للمباراة داخل نطاق البث المحلي.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو عبر الإنترنت

يمكن للمتابعين مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد من خلال المنصات الرقمية التي تقدم تغطية لحظة بلحظة، مع إمكانية متابعة التحليل الفني وإحصائيات المباراة بشكل مستمر، مما يوفر تجربة مشاهدة متكاملة للجماهير سواء داخل مصر أو في الدول العربية.

معلق مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم

أعلنت الجهات المسؤولة عن البث التلفزيوني عن تعيين المعلق الرياضي علي محمد علي للتعليق الصوتي على المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في وصف وتحليل المباريات الكبرى.

وفي المقابل، يتولى المذيع الرياضي زياد الدكروري التعليق على المباراة عبر القناة الأرضية داخل مصر، ليحصل الجمهور المحلي على تغطية صوتية خاصة باللقاء.

مباراة الزمالك وزيسكو.. مواجهة قوية في بداية المشوار

يدخل الزمالك المباراة بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف الذي يسعى إلى تقديم بداية مثالية في البطولة، خاصة وأن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق.

أبرز لاعبي الزمالك المتوقع تألقهم:

المهاجم سيف الدين الجزيري

صانع الألعاب عبدالله السعيد

المدافع محمود حمدي الونش

الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا

ويعتمد الجهاز الفني على الضغط المبكر واستغلال أنصاف الفرص من أجل حسم المواجهة، مستفيدًا من دعم الجمهور والأرض.

طموحات زيسكو يونايتد في مواجهة الزمالك

من جانبه، يدخل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المباراة برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار. ويتميز الفريق بأسلوب لعب يعتمد على القوة البدنية والسرعة في المرتدات، إضافة إلى صلابة دفاعية تعرف بها الأندية الزامبية.

ويأمل الجهاز الفني لزيسكو في مفاجأة الزمالك وخطف نقطة على الأقل تمنحه دفعة معنوية خلال منافسات المجموعة الصعبة.

مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عن وجود الزمالك في مجموعة قوية تضم أربعة فرق هي:

الزمالك

المصري البورسعيدي

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

زيسكو يونايتد الزامبي

وتعتبر المجموعة من بين الأصعب في البطولة، حيث تضم ثلاثة فرق سبق لها المنافسة على البطولات القارية، مما يزيد من أهمية كل مباراة بالنسبة للزمالك.

تاريخ مواجهات الزمالك وزيسكو يونايتد

التقى الزمالك مع زيسكو يونايتد في مباراتين رسميتين خلال السنوات الماضية، وحقق الأبيض الفوز في مباراة واحدة، بينما انتهت المواجهة الأخرى بالتعادل؛ ولم يسبق للفريق الزامبي الفوز على الزمالك، مما يمنح الفريق المصري أفضلية معنوية قبل لقاء اليوم.

حكم مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم

كلفت لجنة التحكيم إدارة اللقاء للحكم محمد ديراني الذي يدير المباراة بمعاونة الثنائي ليبان عبدالرازق أحمد ورشيد وايس بوراله، في حين يتولى محمود ناصر حسين مهمة الحكم الرابع.

ويشرف على المواجهة كمراقب عام الليبي عمر جمعة عبدالسيد لضمان تطبيق اللوائح والتحكيم العادل طوال المباراة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو يونايتد

جاء التشكيل المتوقع للقاء اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – محمد إسماعيل – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمود بنتايج – سيف الدين الجزيري – خوان ألفينا بيزيرا

ويأتي التشكيل وفق خطة هجومية تهدف إلى السيطرة على منتصف الملعب واستغلال المساحات خلف دفاع زيسكو.