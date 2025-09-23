الرياض - كتبت رنا صلاح - تولي الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم حركة السير وضمان انسيابية المرور في الطرقات، ومن أبرز المخالفات المرورية التي يكثر ارتكابها من قِبل السائقين الوقوف في أماكن غير مخصصة للمركبات، وهو تصرف يترتب عليه أضرار متعددة، سواء على مستوى السلامة المرورية أو على مستوى راحة مستخدمي الطريق وفي هذا السياق، حددت الإدارة غرامة مالية تصل إلى 150 ريالًا على كل مركبة يتم ضبطها متوقفة في مواقع غير مخصصة للوقوف قتحزت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير خطير من المرور السعودي .. 150 ريال غرامة على موقف واحد غلط

الأماكن غير المخصصة للوقوف تشمل كل موقع في الطريق أو بجواره لم تحدده الجهات المختصة كموقف رسمي أو لا توجد به علامات واضحة تسمح بالتوقف فيه. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:

الوقوف في مداخل ومخارج المباني أو المواقف العامة.

الوقوف بجوار محطات النقل أو مواقف الحافلات.

التوقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة من دون تصريح رسمي.

الوقوف على الأرصفة أو مسارات المشاة.

التوقف عند المنعطفات أو بالقرب من إشارات المرور والدوارات.

تعطيل حركة السير عبر التوقف العشوائي في الشوارع التجارية أو المزدحمة.

قيمة الغرامة ومتى تُطبق؟

الغرامة المقررة لوقوف المركبة في مكان غير مخصص تتراوح عادة بين 100 إلى 150 ريالًا، وتُحدد بحسب المخالفة. ويحق لرجال المرور أو أنظمة الرصد الآلي تسجيل المخالفة فورًا عند ضبط المركبة متوقفة في مكان ممنوع. ولا تقتصر العقوبة على الغرامة المالية فقط، بل قد يتم سحب المركبة إذا كان الوقوف يعطل حركة السير أو يشكل خطرًا على السلامة العامة.

لماذا يشدد المرور على هذه المخالفة؟

الوقوف العشوائي ليس مجرد تصرف فردي، بل هو سلوك يُسبب مشكلات كبيرة للمجتمع ككل، ومن أبرزها:

إعاقة حركة المرور: حيث يؤدي الوقوف في أماكن غير مخصصة إلى ازدحام شديد وتأخير المركبات الأخرى.

تعريض الأرواح للخطر: الوقوف قرب الإشارات أو المنعطفات يقلل من مجال الرؤية ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

انتهاك حقوق الآخرين: كاستخدام مواقف ذوي الإعاقة من غير مستحقيها أو حجز ممرات المشاة.

التأثير السلبي على المظهر الحضري: إذ يعطي الوقوف العشوائي صورة غير منظمة عن المدينة.

البدائل المتاحة للسائقين

لتجنب الوقوع في هذه المخالفة، يمكن للسائقين الاستفادة من عدة حلول توفرها الجهات المختصة:

استخدام المواقف العامة المدفوعة مثل مشروع "مواقف الرياض" الذي ينظم عملية الوقوف داخل الأحياء التجارية.

الاستفادة من المواقف الخاصة في المجمعات التجارية والمراكز الكبرى.

الاعتماد على النقل العام عند التوجه إلى مناطق مزدحمة.

متابعة تطبيقات المواقف الذكية التي تتيح معرفة الأماكن المتاحة للوقوف قبل الوصول إلى الموقع.

التوعية المستمرة من المرور

تعمل الإدارة العامة للمرور على نشر التوعية بشكل دائم عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تذكير السائقين بالمخالفات والعقوبات، إضافة إلى نشر مقاطع توعوية وصور توضّح أخطاء الوقوف العشوائي. كما تُشدد على أن الالتزام بالأنظمة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن مخالفة بسيطة مثل التوقف في مكان غير مخصص قد تؤدي إلى حادث خطير.

مواقف ذوي الإعاقة: خط أحمر

من أبرز النقاط التي يوليها المرور اهتمامًا خاصًا مسألة الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، إذ يُعد الأمر مخالفة جسيمة تمس بحقوق شريحة مهمة من المجتمع. الغرامة في هذه الحالة لا تقتصر على 150 ريالًا فقط، بل قد تصل إلى 500 ريال مع حجز المركبة في بعض الحالات.

تجارب واقعية

كثير من السائقين في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام يواجهون صعوبة في إيجاد مواقف، خصوصًا في الأوقات الذروة. إلا أن اللجوء إلى الوقوف العشوائي لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدًا. وقد رصدت إدارة المرور حالات متعددة لأشخاص تسببوا في تعطيل سيارات الإسعاف أو سيارات الدفاع المدني نتيجة الوقوف في أماكن الطوارئ، وهو ما يُظهر خطورة هذه المخالفة.

البعد القانوني والتنظيمي

قانون المرور في المملكة واضح وصريح فيما يخص مخالفات الوقوف. المادة الخاصة بتنظيم المواقف تنص على أن أي توقف في أماكن غير مصرح بها يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها بالغرامة المالية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية في حال تكرار المخالفة.